Почему орхидея может не цвести: главная и неочевидная причина

Существует более 25 000 видов орхидей, что делает их самым большим семейством цветочных растений в мире. Садовник рассказал, как заставить орхидеи цвести.

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Почему орхидея не цветет - как возродить цветение орхидеи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Орхидеи - популярные растения, которые можно купить в большинстве садоводческих центров и местных супермаркетов. Растения известны своими красочными декоративными цветами, которые имеют симметричную форму.

Большинство людей покупают орхидеи уже цветущими, а это значит, что трудно понять, что делать с растением после того, как оно отцветет. Фрэнки Флауэрс, также известный как Фрэнки Феррагин, поделился краткой информацией о том, как заставить орхидеи цвести повторно, сообщает Express.

Фрэнки - популярный и авторитетный эксперт по садоводству в Канаде, который имеет более 5 000 подписчиков на YouTube.

Садовник говорит, что для того, чтобы заставить орхидею цвести повторно, садоводам нужно решить, удалять ли шип полностью, срезав его до самого основания, или срезать до узла. Для этого нужно пройти вдоль стебля растения и найти узел. Узлы - это "шишки" на стебле, которые торчат наружу.

Просто обрежьте немного выше узла, чтобы "стимулировать дополнительный рост и стимулировать цветение".

Смотрите видео о том, почему орхидея не цветет:

Пройдет несколько месяцев, прежде чем растение выпустит новый цветочный колос. Фрэнки говорит, что "ключ" заключается в том, чтобы дать растению еще немного подсохнуть. Он говорит, что растение нужно немного подвергнуть стрессу и поставить в комнату, где ночью прохладнее.

Большинство орхидей легко зацветают снова, однако Фрэнки говорит, что есть одно правило, которое нужно помнить садоводам.

"Причина номер один, почему люди никогда не могут заставить орхидею зацвести, заключается в том, что они дают ей слишком много воды, слишком много удобрений и слишком много ухода. Сократите полив, уменьшите количество удобрений, сделайте ночи прохладнее, и это будет стимулировать новую цветочную вспышку", - резюмировал он.

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