Как поливать комнатные растения: женщина назвала 'смертный приговор' для цветов

Эксперт по садоводству раскрыла правила полива комнатных растений, которых следует придерживаться, а также ошибок, которых следует избегать.

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Как правильно поливать растения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Комнатные растения требуют много ухода и внимания, чтобы процветать в домашних условиях. Расположение вашего растения, горшок и уход имеют решающее значение.

Одним из самых важных моментов ухода за комнатными растениями является полив. Большинство комнатных растений нуждаются в поливе, когда верхний слой почвы сухой на ощупь. Чтобы проверить, нуждается ли ваше комнатное растение в поливе, осторожно засуньте палец в почву до косточки, чтобы увидеть, насколько он сухой.

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Насколько часто ваше растение нуждается в поливе, зависит от вида. Однако есть общие правила полива комнатных растений, которых следует придерживаться, а также ошибок, которые следует избегать, пишет Express.co.uk.

Эксперт по садоводству Фиона Дженкинс поделилась одной ошибкой полива, которая может стать "смертным приговором" для вашего комнатного растения.

"Полив - это баланс. Переувлажнение - это смертный приговор для большинства комнатных растений, поскольку это может привести к гниению корней. Однако недостаточный полив делает ваши комнатные растения сухими и болезненными", - пояснила она.

Фиона отметила, что не следует оставлять растения в воде. Убедитесь, что у вас есть дренажные отверстия на дне горшков, чтобы лишняя вода выходила. Опорожните блюдца после полива, чтобы предотвратить загнивание корней.

В теплое время года комнатные растения, скорее всего, будут нуждаться в большем количестве воды, горшки следует проверять каждые несколько дней. В зимние месяцы их нужно меньше поливать, растения даже могут обходиться без воды несколько недель.

Одно из ключевых правил, которые следует помнить при поливе комнатных растений, это поливать почву, а не листья. Лучшее время для полива комнатных растений - утро.

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