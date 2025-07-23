Стояли в очереди: Анджелина Джоли и Сальма Хайек сели на обычный рейс в Мексику

Кратко:
- Как вели себя голливудские звезды
- Что они ответили на просьбу сфотографироваться
На прошлой неделе популярные голливудские актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек покорили сердца путешественников в Мехико.
Согласно видео, опубликованному в TikTok, в минувшие выходные звезды сели на коммерческий рейс.
Актрисы непринужденно общались в телетрапе по пути в Веракрус.
Хайек подобрала белые спортивные брюки к свитеру, а Джоли выбрала кремовый топ и брюки в тон.
Когда фанаты попросили 50-летнюю Джоли и 58-летнюю Хайек сфотографироваться, они вежливо отказались, но всё же позировали для фотографий, прогуливаясь по терминалу и обедая.
В комментариях пользователи социальных сетей выразили сомнение в публичном присутствии дуэта на борту самолёта.
"Почему у них нет частного самолёта?" — спросил один из них, а другой пошутил, что, похоже, Хайек не переставала общаться со своей подругой из списка "А" уже несколько дней.
Пара сблизилась во время работы над фильмом "Вечные" в 2021 году.
Три года спустя Хайек снялась в фильме "Без крови", сценарий к которому Джоли написала сама, выступила сопродюсером и режиссёром.
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Также Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который длился 8 лет. Актер ответил на каверзные вопрос о том, чувствует ли он облегчение после обретения долгожданной свободы от судебных тяжб.
Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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