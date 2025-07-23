Стояли в очереди: Анджелина Джоли и Сальма Хайек сели на обычный рейс в Мексику

Актрисы вели себя, как ни в чем не бывало. Они просто ждали посадки на своей рейс.

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Сальма Хайек попала в обычный самолет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Кратко:

Как вели себя голливудские звезды

Что они ответили на просьбу сфотографироваться

На прошлой неделе популярные голливудские актрисы Анджелина Джоли и Сальма Хайек покорили сердца путешественников в Мехико.

Согласно видео, опубликованному в TikTok, в минувшие выходные звезды сели на коммерческий рейс.

видео дня

Актрисы непринужденно общались в телетрапе по пути в Веракрус.

Хайек подобрала белые спортивные брюки к свитеру, а Джоли выбрала кремовый топ и брюки в тон.

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek/

Когда фанаты попросили 50-летнюю Джоли и 58-летнюю Хайек сфотографироваться, они вежливо отказались, но всё же позировали для фотографий, прогуливаясь по терминалу и обедая.

В комментариях пользователи социальных сетей выразили сомнение в публичном присутствии дуэта на борту самолёта.

Анджелина Джоли / ua.depositphotos.com

"Почему у них нет частного самолёта?" — спросил один из них, а другой пошутил, что, похоже, Хайек не переставала общаться со своей подругой из списка "А" уже несколько дней.

Пара сблизилась во время работы над фильмом "Вечные" в 2021 году.

Три года спустя Хайек снялась в фильме "Без крови", сценарий к которому Джоли написала сама, выступила сопродюсером и режиссёром.

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Также Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который длился 8 лет. Актер ответил на каверзные вопрос о том, чувствует ли он облегчение после обретения долгожданной свободы от судебных тяжб.

Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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