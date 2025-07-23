Дети Камалии возвращаются в Украину: привез лично Захур

Камалия разделила с поклонниками свое материнское счастье.

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Камалия дети - дочери певицы от Мохаммада Захура возвращаются в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Арабелла и Мирабелла долгое время жили с папой в Лондоне

Теперь девочки возвращаются к маме

Украинская певица Камалия была вынуждена жить в разлуке со своими детьми, двойняшками Мирабеллой и Арабеллой. Девочки жили в Лондоне вместе с отцом, британо-пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, и там же получали образование, а артистка живет в Украине.

Конечно, Камалия с дочерями использовала для встреч все возможные способы, но постоянно находится с ними рядом у нее не было возможности. Из-за отсутствия постоянного контакта с детьми звезда испытывала сильный стресс. Которому, похоже, пришел конец.

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В своем блоге в Instagram певица опубликовала видео, на котором Захур везет ее и дочерей с помощницей в аэропорт Лондона. "Мои дети возвращаются в Украину. И надеюсь, что навсегда", - написала Камалия.

Камалия дети - дочери певицы от Мохаммада Захура возвращаются в Украину / instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия дети - дочери певицы от Мохаммада Захура возвращаются в Украину / instagram.com/kamaliyaofficial

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О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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