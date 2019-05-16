Вакарчук создал новую партию и объявил о походе на парламентские выборы

Вакарчук объявил о походе на парламентские выборы

16 мая фронтмен группы Океал Эльзы и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил о создании партии, с которой может пойти на парламентские выборы.

"У меня сегодня для вас хорошие новости. Мы создаем новую политическую силу. Партию настоящих изменений. Мы назвали эту партию Голос. Поэтому сегодня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос. С вашей поддержкой я поведу партию Голос на парламентские выборы", - заявил Вакарчук на презентации новой политической силы.

Отметим, что слухи о том, что Вакарчук будет участвовать в выборах, появились еще перед президентской кампанией, однако они не подтвердились, хотя он выразил поддержку одному из кандидатов - Петру Порошенко.

15 мая музыкант позвал всех на смотровую площадку возле музея истории Украины "чтобы услышать вместе со мной новый голос".

Добавим, что 16 мая на странице Вакарчука в Facebook появились фото брендированных браслетов с надписью "Мій голос змін org".

Ранее Вакарчук уже был в украинской политике. На досрочных выборах в сентябре 2007 года он прошел в списке пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона".

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Напомним, ранее Главред сообщал, Святослав Вакарчук, лидер Океана Эльзы и общественный деятель, решил баллотироваться в Верховную Раду, и уже активно готовится к предстоящим выборам.

Также стало известно, что членами команды будущего политика называют бывшую замминистра по экономике Юлию Клименко, бывшего исполнительного директора антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослава Юрчишина и эксперта по связям стратегической группы советников при Кабмине Ярослава Железняка.