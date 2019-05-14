Стало известно, с кем Вакарчук пойдет на выборы в Раду

Вакарчук / УНИАН

Святослав Вакарчук, лидер "Океана Эльзы" и общественный деятель, решил баллотироваться в Верховную Раду, и уже активно готовится к предстоящим выборам.

В ближайшее политическое окружение Вакарчука входят экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, бывший исполнительный директор антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин и эксперт по связям стратегической группы советников при Кабинете министров Ярослав Железняк, сообщило Зеркало недели.

По информации, якобы на 16 мая запланировано видеообращение Вакарчука, в котором музыкант сообщит о своих политических планах.

Также источники уточнили, что музыкант пытается объединить "здоровые демократические силы". При этом достоверно неизвестно, собирается ли сам Вакарчук снова становиться народным депутатом.

Напомним, 8 мая в СМИ появилась информация, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах и вскоре представит свою команду.

Также в январе нынешнего года Святослав Вакарчук публично отказался идти на выборы президента Украины-2019.