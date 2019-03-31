"Не по приколу": Святослав Вакарчук проголосовал на выборах президента

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук проголосовал на выборах президента Украины 2019. Знаменитость пришел на избирательный участок уже после 15.00 в одноименной с его флешмобом футболке "#ГолосуюНепоПриколу".

Певец признался, что долго обдумывал, за кого из 39 кандидатов будет голосовать, но так и не нашел претендента на пост президента, кто бы полностью соответствовал его требованиям, передает "24 канал".

Кроме того, Вакарчук отметил, что никто из кандидатов не предлагает изменить политическую культуру, а это именно то, что нужно сделать в первую очередь, считает музыкант.

"Самое главное, что нужно Украине сегодня, по моему мнению – это изменение политической культуры. К сожалению, никто из 39 кандидатов не предлагает этого. Мы видим большое количество имен, но не знаем, кто за ними стоит. Мы видим много лозунгов и красивых слов, но очень мало реальных идей и эффективных алгоритмов их реализации. Мы видим огромное количество обещаний, но очень маленькая вероятность, что их выполнят. То есть и культура осталась неизменной", - отметил певец.

Что касается парламентских выборов, - увидят ли избиратели его имя в бюллетене, артист точного ответа не дал.

"Сегодня нет однозначных ответов на вопросы. Но мы думаем обо всем", - отметил он.

Отметим, Святослав Вакарчук публично отказался идти на выборы президента Украины-2019 только в январе нынешнего года

Напомним, ранее Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев "голосовать ответственно и не по приколу". За него он был жестко, брутально и матерно высмеян в социальных сетях.

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