Вакарчук обратился с речью к украинцам в преддверии выборов президента

Святослав Вакарчук / кадр из видео

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук выступил с обращением к украинцам в связи с предстоящими выборами президента Украины, которые пройдут 31 марта

В своей речи он призвал украинцев голосовать ответственно и не по приколу.

"Вот и настало время, когда мы с вами должны выполнить наш гражданский долг: проголосовать на выборах президента.

Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. И я не имею права молчать.

Именно поэтому сегодня, за несколько дней до открытия избирательных участков, позвольте поделиться с вами тем, как буду голосовать я.

Дорогие украинцы! Будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее – это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое.

Читайте такжеУ Зеленского назвали условие дебатов с ГриценкоСвобода ‒ не авантюра, она требует ответственности, а не саркастического равнодушия. Изменения ‒ не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа ‒ это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайпе.

Выборы президента Украины для меня не "прикол".

Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас - для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Давайте голосовать ответственно. Давайте голосовать не по приколу. Давайте не убивать мечту", - сказал Вакарчук.

Напомним, согласно последним опросам кандидат Владимир Зеленский почти в три раза опережает своих соперников Юлию Тимошенко и Юрия Бойко.