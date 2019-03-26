Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко — новый президентский рейтинг

Владимир Зеленский почти в три раза опередил Юлию Тимошенко в новом президентском рейтинге / GettyImages

В Украине с 16 по 24 марта социологи провели опрос и выяснили, что в президентском рейтинге кандидат в главы государства на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский почти в три раза опережает кандидата в президенты и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко.

Во время опроса 32,7% избирателей, которые идут голосовать и определились с выбором, сказали, что отдадут голос за Зеленского, а 12,3% — за Тимошенко, свидетельствуют данные исследования, проведенного Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group.

По данным исследователей, действующего президента и кандидата на этот пост — Петра Порошенко — были готовы поддержать 16,8% опрошенных. Таким образом, проход во второй тур выборов "светил" Зеленскому и Порошенко.

Также в пятерку лидеров президентского рейтинга вошли Юрий Бойко, которого поддержали 9% опрошенных, и Анатолий Гриценко, за которого готовы были проголосовать 6,1% участников опроса.

Владимир Зеленский почти в три раза опередил Юлию Тимошенко в новом президентском рейтинге / Скриншот с isom.com.ua

Институт социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group провели опрос методом интервью, в нем приняли участие более 2 тысяч жителей Украине в возрасте от 18 лет.

Напомним, Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта провел опрос и выяснил, что в президентском рейтинге лидировал Владимир Зеленский, на втором месте находился Петр Порошенко, а третье место занимала Юлия Тимошенко.

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года началась президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента — это рекордное количество. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

ЦИК должен установить результаты выборов до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).