В ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины

За последнее время несколько кандидатов снялись с выборов.
В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссия.
Как известно, 8 февраля, в день окончания регистрации, в Центризбиркоме было зарегистрировано 44 кандидата.
Однако за последнюю неделю в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, народный депутат Дмитрий Добродомов и журналист Дмитрий Гнап.
При этом в пользу президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ, выдвинутый партией Воины АТО Сергей Кривонос.
В пользу кандидата от Оппозиционного блока Александра Вилкула снял свою кандидатуру народный депутат, лидер партии Наши Евгений Мураев.
Таким образом, в выборах президента Украины 31 марта примут участие следующие кандидаты:
Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии 5.10.
Бессмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины.
Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения.
Богословская Инна – экс-нардеп, лидер общественной организации Вече Украины.
Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь.
Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии Видродження.
Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация Влада народу.
Вилкул Олександр – народный депутат, Оппозиционный блок – партии мира и развития.
Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины.
Читайте такжеПадеж кандидатов продолжается: еще один человек снялся с выборов ради Гриценко
Гриценко Анатолий – лидер партии Гражданская позиция, экс-министр обороны Украины.
Данилюк Александр – руководитель общественной организации Центр оборонных реформ.
Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии Воля.
Журавлев Василий – лидер партии Стабильность.
Зеленский Владимир – художественный руководитель Квартал 95, партия Слуга народа.
Каплин Сергей – народный депутат, лидер Социал-демократической партии.
Кармазин Юрий – экс-народный депутат, самовыдвиженец.
Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины.
Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец.
Кошулинский Руслан – кандидат от партии Свобода.
Кривенко Виктор – народный депутат, лидер Народного Руха Украины.
Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец.
Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец.
Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии.
Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от Социалистической партии Александра Мороза.
Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии Общественно-политический рух Справедливость.
Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец.
Новак Андрей – экономист, партия Патриот.
Носенко Сергей – самовыдвиженец.
Петров Владимир – самовыдвиженец.
Читайте также"Красиво выйти из игры": политолог объяснил, зачем Садовый снял кандидатуру в пользу Гриценко
Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец.
Рыгованов Руслан – самовыдвиженец.
Скоцик Виталий – самовыдвиженец.
Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец.
Соловьев Александр – лидер партии Розумна сила.
Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии Основа.
Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии Батькивщина.
Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец.
Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец.
Шевченко Александр – народный депутат, партия Украинское объединение патриотов - Укроп.
Ранее сообщалось о том, что нардеп-мажоритарщик Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с выборов президента Украины-2019 − в пользу Анатолия Гриценко.