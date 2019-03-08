В ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины

8 марта 2019, 07:56

За последнее время несколько кандидатов снялись с выборов.

Центризбирком
Стало известно число кандидатов в президенты Украины / УНИАН

В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссия.

Как известно, 8 февраля, в день окончания регистрации, в Центризбиркоме было зарегистрировано 44 кандидата.

Однако за последнюю неделю в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова Андрей Садовый, народный депутат Дмитрий Добродомов и журналист Дмитрий Гнап.

При этом в пользу президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ, выдвинутый партией Воины АТО Сергей Кривонос.

В пользу кандидата от Оппозиционного блока Александра Вилкула снял свою кандидатуру народный депутат, лидер партии Наши Евгений Мураев.

Таким образом, в выборах президента Украины 31 марта примут участие следующие кандидаты:

Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии 5.10.

Бессмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины.

Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения.

Богословская Инна – экс-нардеп, лидер общественной организации Вече Украины.

Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь.

Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии Видродження.

Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация Влада народу.

Вилкул Олександр – народный депутат, Оппозиционный блок – партии мира и развития.

Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины.

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Гриценко Анатолий – лидер партии Гражданская позиция, экс-министр обороны Украины.

Данилюк Александр – руководитель общественной организации Центр оборонных реформ.

Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии Воля.

Журавлев Василий – лидер партии Стабильность.

Зеленский Владимир – художественный руководитель Квартал 95, партия Слуга народа.

Каплин Сергей – народный депутат, лидер Социал-демократической партии.

Кармазин Юрий – экс-народный депутат, самовыдвиженец.

Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины.

Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец.

Кошулинский Руслан – кандидат от партии Свобода.

Кривенко Виктор – народный депутат, лидер Народного Руха Украины.

Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец.

Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец.

Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии.

Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от Социалистической партии Александра Мороза.

Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии Общественно-политический рух Справедливость.

Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец.

Новак Андрей – экономист, партия Патриот.

Носенко Сергей – самовыдвиженец.

Петров Владимир – самовыдвиженец.

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Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец.

Рыгованов Руслан – самовыдвиженец.

Скоцик Виталий – самовыдвиженец.

Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец.

Соловьев Александр – лидер партии Розумна сила.

Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии Основа.

Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии Батькивщина.

Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец.

Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец.

Шевченко Александр – народный депутат, партия Украинское объединение патриотов - Укроп.

Ранее сообщалось о том, что нардеп-мажоритарщик Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с выборов президента Украины-2019 − в пользу Анатолия Гриценко.

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ЦИК Центризбирком кандидаты выборы-2019
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