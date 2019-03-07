Падеж кандидатов продолжается: еще один человек снялся с выборов ради Гриценко

Дмитрий Добродомов и Анатолий Гриценко / Facebook Добродомова

Кандидат в президенты от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с выборов президента Украины-2019 − в пользу Анатолия Гриценко.

Свое решение Добродомов озвучил в Центральной избирательной комиссии в четверг, 7 марта.

"Убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2-й тур", - сказал нардеп.

Напомним, ранее свою кандидатуру с выборов снял высокопоставленный офицер ВСУ Сергей Кривонос. До этого с выборов снялся львовский градоначальник Андей Садовый - в пользу Анатолия Гриценко. Позднее о своем снятии объявил другой кандидат - Дмитрий Гнап. Позднее кандидат Евгений Мураев снялся с президентской гонки ради Александра Вилкула.