Еще один кандидат в президенты готов снять свою кандидатуру в пользу Гриценко

Дмитрий Гнап / Скриншот с YouTube

В пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко готов снять свою кандидатуру кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

Таким образом он отреагировал на заявление мэра Львова Андрея Садового, заявившего о снятии своей кандидатуры в пользу Гриценко и напомнил, что обещал сделать аналогичный шаг в случае избрания единого кандидата от демократических сил.

"Я подтверждаю свое обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко. Единственное, что в этом вопросе окончательное решение должен принять съезд нашей партии "Сила людей", который состоится завтра, куда мы приглашаем к участию Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил", - сказал Гнап в своем видеообращении в Facebook.

Напомним, ранее Садовый отказался участвовать в выборах президента Украины-2019 - в пользу кандидатуры Гриценко.