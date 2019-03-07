Мураев снялся с президентской гонки ради Вилкула

Евгений Мураев / УНИАН

Кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата − Александра Вилкула

Об этом стало известно в четверг, 7 марта, во время совместной пресс-конференции политиков.

Также стало известно, что возглавляемая Мураевым партия Наши объединится с Оппозиционным блоком. Кроме того, Вилкул пообещал, что в случае своей победы назначит Мураева на пост премьер-министра.

Читайте такжеСМИ назвали имена задержанных при попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время пройдет объединительных съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", − сказал Мураев.

"Мы объединяем всех политиков, которые реально находятся в оппозиции. Спасибо за мудрое решение Евгений Мураев, который решил поддержать меня и нашу команду на президентских выборах. Уверен, что он усилит нашу команду, сняв свою кандидатуру в мою пользу", − заявил Вилкул.

Александр Вилкул / УНИАН

Напомним, ранее свою кандидатуру с выборов снял высокопоставленный офицер ВСУ Сергей Кривонос. До этого с выборов снялся львовский градоначальник Андей Садовый - в пользу Анатолия Гриценко. Позднее о своем снятии объявил другой кандидат - Дмитрий Гнап.