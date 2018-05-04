Анатолий Гриценко

4 мая 2018, 02:45

Политик, экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция".

Анатолий Гриценко

Дата и место рождения

25 октября 1957 года, село Богачовка Звенигородского района Черкасской области.

Образование

В 1974 году с золотой медалью окончил суворовское училище.

Окончил в 1979 году с отличием Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, получив квалификацию военного инженера-электрика.

C декабря 1981 года учился в адъюнктуре Киевского высшего военного авиационного инженерного училища. В октябре 1984 года он защитился, получив учёную степень кандидата технических наук.

Служба в армии

С июня 1979 года по ноябрь 1981 года служил в войсковой части № 19109 в Сумской области.

С 1984 года стал служить преподавателем военного училища.

С ноября 1992 года по август 1994 года занимал должность начальника проблемно-аналитического управления Научно-исследовательского центра Генштаба ВСУ.

С марта 1993 года по май 1994 года находился в США: прослушал курс в Военном институте иностранных языков американского министерства обороны, а также курс на оперативно-стратегическом факультете Академии военно-воздушных сил США.

В 1996 году стал начальником управления проблем военной безопасности и воинского строительства Национального научно-исследовательского центра оборонительных технологий и военной безопасности Украины.

В 1997 году он занял должность руководителя аналитической службы аппарата СНБО.

В декабре 1999 года в звании полковника Гриценко уволен в запас.

Общественная и политическая деятельность

Выйдя в запас, Гриценко был утверждён президентом Украинского центра экономических и политических исследований, который через год стал носить имя Разумкова.

В июне 2004 года Гриценко вошёл в центральный избирательный штаб кандидата в президенты Украины Ющенко и возглавил информационно-аналитическое направление работы его команды.

В феврале 2005 года назначен министром обороны Украины в правительстве Юлии Тимошенко.

В сентябре 2005 года Ющенко отправил в отставку правительство Тимошенко в полном составе, но в конце месяца предложил Гриценко остаться во главе министерства обороны.

30 сентября 2005 года Гриценко был утверждён главой оборонного ведомства в правительстве Юрия Еханурова.

В августе 2006 года Гриценко по представлению Ющенко был утверждён министром обороны Украины в правительстве Виктора Януковича.

Как кандидат в депутаты парламента Гриценко вошёл в список созданного в июле 2007 года блока НУ-НС. В парламенте Гриценко возглавил комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

В декабре 2008 года Гриценко стал председателем созданной в том же месяце Всеукраинской общественной организации "Гражданская позиция".

В качестве кандидата в президенты страны 17 января 2010 года в первом туре президентских выборов Гриценко занял девятое место, набрав 1,2 % голосов избирателей.

20 июня 2012 года партия Гриценко "Гражданская позиция" присоединилась к объединённой оппозиции на базе партии Юлии Тимошенко "Батькивщина". В Раде стал членом парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Во время Революции достоинства выступил с предложением о применении протестующими охотничьего оружия для защиты.

В 2014 году баллотировался на пост президента Украины, занял 4 место (5,48 %).

На выборах в Верховную Раду в 2014 году возглавил список альянса "Гражданская позиция (Анатолия Гриценко)", который не смог пройти в парламент, заняв 10-е место с 3,10 % голосов избирателей.

В феврале 2018 года заявил, что президента Российской Федерации Владимира Путина необходимо убить.

По результатам исследования социологической группы "Рейтинг", представленного в конце апреля 2018 года, Гриценко занял второе место среди потенциальных кандидатов в президенты, его поддерживают 7% респондентов.

Обвинения КРУ и уголовное преследование в России

В ноябре 2006 года председатель ГлавКРУ заявил о нарушениях в системе министерства обороны Украины, связанных со строительством жилья для военных, хозяйственной деятельностью в военных городках и отчуждением земельных участков. Всего, по сведениям КРУ, нецелевым образом были израсходованы 6,6 миллиарда гривен. Гриценко, в свою очередь, опроверг обвинения.

В декабре 2017 года Следкомом России против Гриценко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Сам Гриценко назвал открытое в России дело "циничным и гадким".

Интересные факты

Гриценко свободно владеет английским языком, он написал более ста научных работ, изданных, кроме Украины, в Бельгии, Нидерландах, США, ФРГ и Швейцарии.

Гриценко любит удить рыбу, играть в шахматы и преферанс, рисует шаржи на политических оппонентов.

В октябре 2002 года Гриценко ушёл от первой жены Людмилы, с которой прожил 24 года, и сделал предложение известной журналистке Юлии Мостовой. В марте 2003 года они поженились.

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Анатолий Гриценко гражданская позиция
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