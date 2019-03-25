Последний перед выборами соцопрос показал, с кем поборется Зеленский во втором туре

Опрос проводился в период с 14 по 22 марта.
25 марта Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал последний соцопрос перед выборами президента Украины 2019, которые состоятся уже на этих выходных.
Лидирует в рейтинге по-прежнему шоумен Владимир Зеленский: за него готовы проголосовать 32,1% опрошенных. На втором месте нынешний президент Петр Порошенко (17,1%), а на третьем – лидер Батькивщины Юлия Тимошенко с 12,5% голосов.
Далее идут:
- Юрий Бойко – 10,4%,
- Анатолий Гриценко – 6,9%,
- Александр Вилкул – 5,7%,
- Олег Ляшко – 5,2%,
- Игорь Смешко – 4,4%.
Остальные кандидаты пятипроцентный барьер не преодолевают.
Примечательно, что во втором туре Зеленский побеждает всех своих оппонентов при любом раскладе.
Читайте также"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбираетИнтересно также отметить, что если Тимошенко во второй тур не пройдет, то 47% ее избирателей свои голоса отдадут Зеленскому. Если не пройдет Порошенко, то 26% его голосов "уплывут" Юлии Тимошенко, если та окажется в паре с Зеленским.
Проводился опрос в период с 14 по 22 марта, в нем участвовали более чем 2 тыс. респондентов.
Напомним, по данным опроса, проведенного КМИС в период с 8 по 20 февраля, за Зеленского соглашались голосовать 26,4% жителей Украины. За нынешнего президента Петра Порошенко были готовы отдать голоса 18%, за Юлию Тимошенко – 13,8%, за Юрия Бойко – 10,9%.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.