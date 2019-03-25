Последний перед выборами соцопрос показал, с кем поборется Зеленский во втором туре

С кем поборется Зеленский во втором туре / Reuters

25 марта Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал последний соцопрос перед выборами президента Украины 2019, которые состоятся уже на этих выходных.

Лидирует в рейтинге по-прежнему шоумен Владимир Зеленский: за него готовы проголосовать 32,1% опрошенных. На втором месте нынешний президент Петр Порошенко (17,1%), а на третьем – лидер Батькивщины Юлия Тимошенко с 12,5% голосов.

Далее идут:

Юрий Бойко – 10,4%,

Анатолий Гриценко – 6,9%,

Александр Вилкул – 5,7%,

Олег Ляшко – 5,2%,

Игорь Смешко – 4,4%.

Остальные кандидаты пятипроцентный барьер не преодолевают.

Примечательно, что во втором туре Зеленский побеждает всех своих оппонентов при любом раскладе.

Читайте также"Он нам не конкурент": у Порошенко похвастались, что Зеленский у них голосов не отбираетИнтересно также отметить, что если Тимошенко во второй тур не пройдет, то 47% ее избирателей свои голоса отдадут Зеленскому. Если не пройдет Порошенко, то 26% его голосов "уплывут" Юлии Тимошенко, если та окажется в паре с Зеленским.

Проводился опрос в период с 14 по 22 марта, в нем участвовали более чем 2 тыс. респондентов.

Напомним, по данным опроса, проведенного КМИС в период с 8 по 20 февраля, за Зеленского соглашались голосовать 26,4% жителей Украины. За нынешнего президента Петра Порошенко были готовы отдать голоса 18%, за Юлию Тимошенко – 13,8%, за Юрия Бойко – 10,9%.