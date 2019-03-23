Выборы президента Украины-2019

23 марта 2019, 02:05

Первый тур седьмых по счету президентских выборов в Украине пройдет 31 марта.

выборы

31 марта 2019 года стартует первый тур выборов президента Украины. 

Избирательные участки откроются в 08:00 утра по киевскому времени. В этой избирательной президентской гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39.

Напомним, в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки. Подробнее читайте в нашем материале Выборы президента Украины 2019: как голосовать без прописки. Также гражане Украины могут проголосовать не в своем городе.

Кандидаты в президенты Украины: полный список

В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек.

Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов.

А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей.

Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов (39 человек):

Игорь Шевченко: Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна".

Виталий Скоцик: Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Валентин Наливайченко: Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость".

Сергей Каплин: Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины.

Анатолий Гриценко: Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007).

Виталий Куприй: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ольга Богомолец: Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей.

Геннадий Балашов: Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10".

Александр Шевченко: Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Роман Насиров: Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде.

Юрий Бойко: Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы).

Юлия Тимошенко: Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз.

Олег Ляшко: Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии".

Александр Вилкул: Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов).

Аркадий Корнацкий: Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель.

Александр Мороз: Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах.

Илья Кива: Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины".

Руслан Кошулинский: Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов.

Александр Данилюк: Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года.

Сергей Тарута: Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации.

Владимир Зеленский: Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95".

Инна Богословская: Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов.

Игорь Смешко: Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах).

Николай Габер: Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины".

Юрий Деревянко: Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины.

Роман Бессмертный: Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств.

Виктор Бондарь: Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы).

Руслан Рыгованов: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

Сергей Носенко: Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина".

Виктор Кривенко: Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины".

Андрей Новак: Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины.

Василий Журавлев: Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя.

Юрий Тимошенко: Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. 

Петр Порошенко: Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх.

Юрий Кармазин: Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества.

Юлия Литвиненко: Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ".

Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа".

Владимир Петров: Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом.

Александр Соловьев: Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Общая статистика

  • Количество кандидатов39. Из них 35 мужчин и 4 женщины. В общем документы подавал 91 претендент.
  • Средний возраст кандидатов: 50 лет. В возрастной категории 35-45 лет зарегистрировано 12 кандидатов, 45-60 лет – 20 кандидата, более 60 – 7.
  • Принадлежность к партии: 19 кандидаты выдвигаются от партии, а 20 – самовыдвиженцы. В то же время 23 из них являются членами партий, 16 – не входят в состав какой-либо политической силы.
  • Где работают кандидаты: 14 кандидатов являются народными депутатами. Одна кандидатка Юлия Литвиненко является безработной, еще у одного – Романа Насирова – место работы не указано.

Президентские выборы в Украине: как будут считать голоса

Для голосования на выборах президента Украины 31 марта комбинат Украина по заказу Центральной избирательной комиссии напечатал уже более 90% бюллетеней.

Предприятие уже передало ЦИК бюллетени для 10 областей, а сегодня передаст еще для четырех областей.

В ходе первого тура президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта 2019 года, фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-пол 2019 на выходе с избирательных участков.

Первые результаты будут опубликованы в 20:00 по киевскому времени – это будет информация о предварительных результатах голосования по состоянию на 18:00. Вторые, уточненные и окончательные данные, опубликуют в 23:00 – это будет информация по состоянию на момент закрытия избирательных участков.

Инициаторы проведения опросов на выходе из избирательных участков обещают максимальную прозрачность методологии и источников финансирования.

Как на выборах голосовать не по прописке

В Украине во время любых выборов в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки. 

Если у человека нет прописки, то для участия в выборах ему нужно определить свой избирательный адрес, в частности, можно обратиться в орган ведения Госреестра избирателей по месту жительства.

Также адрес для голосования можно согласовать с центром учета бездомных, которые чаще всего работают в больших городах, или со структурным подразделением соцслужбы, ведущим учет бездомных.

Выборы 2019: как голосовать иногородним

На выборы в Украине 2019 можно прийти и отдать свой голос не по месту прописки и даже за рубежом, однако перед этим нужно позаботиться о внесении своих данных в список избирателей в том месте, где есть возможность проголосовать.

Изменение места голосования должно быть обосновано веской причиной — командировка, фактическое проживание не по месту прописки, работа, учеба в соответствующем населенном пункте или государстве, пребывание в санатории или какие-то другие серьезные причины.

Первый шаг для того, чтобы голосовать в другом городе на выборах 2019 — подать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей о временном изменении места голосования. В заявлении нужно указать участок или адрес, который в день выборов будет возможность посетить.

Органы ведения реестра избирателей в городах областного значения, которые поделены на районы, находятся в райсоветах или в структурном подразделении созданного в районе исполнительного органа горсовета.

В городах областного значения без районного деления реестр ведут исполнительные органы горсовета, в разных районах Украины — структурное подразделение аппарата районной госадминистрации, а в Киеве — структурное подразделение районной городской госадминистрации.

Полномочия органа ведения Госреестра распространяются на территорию, которая входит в его состав — район, город, район в городе, села, поселки.

Выборы 2019 Украина: как голосовать в другом городе

Для того, чтобы голосовать не по прописке нужно лично приехать в подходящий орган ведения реестра избирателей и подать заявление о временном изменении места голосования.

Заявление о временном изменении места голосования обязательно нужно подавать лично. Для подачи заявления нужно иметь при себе паспорт, если человек недавно стал гражданином нашей страны — ему нужно предъявить временное удостоверение гражданина Украины.

При подаче заявления о временном изменении места голосования украинцам-военнослужащим можно предъявить военный билет или удостоверение военнослужащего.

Как проголосовать украинцам в России

Гражданам Украины, которые проживают или работают на территории Российской Федерации, в волеизъявлении на территории России отказано. Соответствующее решение было принято Центральной избирательной комиссией Украины в декабре 2018 года: решение №274 от 31 декабря 2018 года размещено на сайте комиссии.

Украинцы смогут принять участие в выборах, только выехав в другую страну. Все пять избирательных участков, которые функционировали на территории РФ, переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Все пять украинских консульств были закрыты с формулировкой о "невозможности невозможностью обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора", прежде всего из-за невозможности обеспечения безопасности граждан Украины".

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При этом в приложении к постановлению содержится рекомендация украинцам, живущим в Москве и Санкт-Петербурге, согласно которой они в 2019 году, чтобы проголосовать, поехали в Хельсинки, где избирательный участок будет располагаться в посольстве Украины на улице Ваханиитунтие, 9.

При этом в МИД Украины желающим принять участие в выборах посоветовали голосовать по месту своей регистрации на родине.

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