Выборы 2019: как голосовать не по прописке

Главред объяснил, как на выборах президента 2019 голосовать не по прописке / Корреспондент

В Украине уже совсем скоро — 31 марта, запланированы выборы президента 2019. В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко сообщил, что место голосования уже изменили 90 тысяч украинцев, не меняя место регистрации (прописку).

Главред решил разобраться, как голосовать не по прописке.

Выборы президента Украины 2019: как голосовать без прописки

В Украине во время любых выборов в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки.

Если у человека нет прописки, то для участия в выборах ему нужно определить свой избирательный адрес, в частности, можно обратиться в орган ведения Госреестра избирателей по месту жительства.

Также адрес для голосования можно согласовать с центром учета бездомных, которые чаще всего работают в больших городах, или со структурным подразделением соцслужбы, ведущим учет бездомных.

Выборы 2019: как голосовать иногородним

На выборы в Украине 2019 можно прийти и отдать свой голос не по месту прописки и даже за рубежом, однако перед этим нужно позаботиться о внесении своих данных в список избирателей в том месте, где есть возможность проголосовать.

Изменение места голосования должно быть обосновано веской причиной — командировка, фактическое проживание не по месту прописки, работа, учеба в соответствующем населенном пункте или государстве, пребывание в санатории или какие-то другие серьезные причины.

Первый шаг для того, чтобы голосовать в другом городе на выборах 2019 — подать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей о временном изменении места голосования. В заявлении нужно указать участок или адрес, который в день выборов будет возможность посетить.

Органы ведения реестра избирателей в городах областного значения, которые поделены на районы, находятся в райсоветах или в структурном подразделении созданного в районе исполнительного органа горсовета.

В городах областного значения без районного деления реестр ведут исполнительные органы горсовета, в разных районах Украины — структурное подразделение аппарата районной госадминистрации, а в Киеве — структурное подразделение районной городской госадминистрации.

Полномочия органа ведения Госреестра распространяются на территорию, которая входит в его состав — район, город, район в городе, села, поселки.

Выборы 2019 Украина: как голосовать в другом городе

Для того, чтобы голосовать не по прописке нужно лично приехать в подходящий орган ведения реестра избирателей и подать заявление о временном изменении места голосования.

Главред объяснил, как на выборах президента 2019 голосовать не по прописке / drv.gov.ua

Заявление о временном изменении места голосования обязательно нужно подавать лично. Для подачи заявления нужно иметь при себе паспорт, если человек недавно стал гражданином нашей страны — ему нужно предъявить временное удостоверение гражданина Украины.

При подаче заявления о временном изменении места голосования украинцам-военнослужащим можно предъявить военный билет или удостоверение военнослужащего.

Вместе с заявлением нужно подать документы, которые обоснуют необходимость голосовать не по прописке на выборах 2019. Если подавать копии, то при себе все равно нужно иметь оригиналы, чтобы в органе реестра могли их проверить.

Обосновать необходимость голосовать не по прописке могут ряд документов, в частности:

Справка с места работы;

Справка с места учебы;

Документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится в месте, где избиратель может проголосовать;

Проездные документы;

Путевки в санаторий;

Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Избиратели из захваченного Российской Федерации Крыма могут не подавать с заявлением документы, которые обосновывают необходимость голосовать не по прописке.

Заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее чем за 5 дней до дня голосования на выборах президента 2019 — то есть до 25 марта включительно.

Журналисты объяснили, как голосовать украинцам, которые во время выборов в Украине будут находиться за рубежом.

Напомним, в Украине 31 декабря 2018 года стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Социологическая группа Рейтинг провела исследование и выяснила, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов 2019.