Выборы 2019: как голосовать не по прописке

19 марта 2019, 09:05

Для того, чтобы прийти на выборы президента 2019 и голосовать в другом городе, нужно сделать несколько шагов.

Журналисты объяснили, как на выборах президента 2019 голосовать не по прописке
Главред объяснил, как на выборах президента 2019 голосовать не по прописке / Корреспондент

В Украине уже совсем скоро — 31 марта, запланированы выборы президента 2019. В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко сообщил, что место голосования уже изменили 90 тысяч украинцев, не меняя место регистрации (прописку).

Главред решил разобраться, как голосовать не по прописке.

Выборы президента Украины 2019: как голосовать без прописки

В Украине во время любых выборов в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки. 

Если у человека нет прописки, то для участия в выборах ему нужно определить свой избирательный адрес, в частности, можно обратиться в орган ведения Госреестра избирателей по месту жительства.

Также адрес для голосования можно согласовать с центром учета бездомных, которые чаще всего работают в больших городах, или со структурным подразделением соцслужбы, ведущим учет бездомных.

Выборы 2019: как голосовать иногородним

На выборы в Украине 2019 можно прийти и отдать свой голос не по месту прописки и даже за рубежом, однако перед этим нужно позаботиться о внесении своих данных в список избирателей в том месте, где есть возможность проголосовать.

Изменение места голосования должно быть обосновано веской причиной — командировка, фактическое проживание не по месту прописки, работа, учеба в соответствующем населенном пункте или государстве, пребывание в санатории или какие-то другие серьезные причины.

Первый шаг для того, чтобы голосовать в другом городе на выборах 2019 — подать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей о временном изменении места голосования. В заявлении нужно указать участок или адрес, который в день выборов будет возможность посетить.

Органы ведения реестра избирателей в городах областного значения, которые поделены на районы, находятся в райсоветах или в структурном подразделении созданного в районе исполнительного органа горсовета.

В городах областного значения без районного деления реестр ведут исполнительные органы горсовета, в разных районах Украины — структурное подразделение аппарата районной госадминистрации, а в Киеве — структурное подразделение районной городской госадминистрации.

Полномочия органа ведения Госреестра распространяются на территорию, которая входит в его состав — район, город, район в городе, села, поселки.

Выборы 2019 Украина: как голосовать в другом городе

Для того, чтобы голосовать не по прописке нужно лично приехать в подходящий орган ведения реестра избирателей и подать заявление о временном изменении места голосования.

Журналисты объяснили, как на выборах президента 2019 голосовать не по прописке
Главред объяснил, как на выборах президента 2019 голосовать не по прописке / drv.gov.ua

Заявление о временном изменении места голосования обязательно нужно подавать лично. Для подачи заявления нужно иметь при себе паспорт, если человек недавно стал гражданином нашей страны — ему нужно предъявить временное удостоверение гражданина Украины.

При подаче заявления о временном изменении места голосования украинцам-военнослужащим можно предъявить военный билет или удостоверение военнослужащего.

Вместе с заявлением нужно подать документы, которые обоснуют необходимость голосовать не по прописке на выборах 2019. Если подавать копии, то при себе все равно нужно иметь оригиналы, чтобы в органе реестра могли их проверить. 

Обосновать необходимость голосовать не по прописке могут ряд документов, в частности:

  • Справка с места работы;
  • Справка с места учебы;
  • Документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится в месте, где избиратель может проголосовать;
  • Проездные документы;
  • Путевки в санаторий;
  • Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Избиратели из захваченного Российской Федерации Крыма могут не подавать с заявлением документы, которые обосновывают необходимость голосовать не по прописке.

Заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее чем за 5 дней до дня голосования на выборах президента 2019 — то есть до 25 марта включительно.

Журналисты объяснили, как голосовать украинцам, которые во время выборов в Украине будут находиться за рубежом.

Напомним, в Украине 31 декабря 2018 года стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке. 

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Социологическая группа Рейтинг провела исследование и выяснила, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов 2019.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
выборы голосование прописка
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:14
Курс доллара в Украине рванул вверх, его обгоняет евро – что дальше
09:05
Выборы 2019: как голосовать не по прописке Видео
08:42
От летней жары до заморозков: синоптик рассказала о погоде до конца весны Видео
08:33
Как Запад "вручил" Путину победу в Азовском море мнение
08:13
В Москве умер знаменитый режиссер Марлен Хуциев
08:04
Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев Видео
07:54
У Лаврова вспомнили о международном праве и ответили НАТО на призыв вернуть Украине Крым Видео
07:42
Опасность Третьей мировой: астролог рассказал, где может вспыхнуть новая война
07:27
Скандал в оборонке: в СНБО назвали сроки реформирования Укроборонпрома Видео
07:15
Крымская эйфория улетучилась и Путин теряет связь с народом – Süddeutsche Zeitung
06:53
Порошенко создал себе "теплую ванну", оторвавшись от реальности мнение
06:32
День весеннего равноденствия 2019: что за праздник и как правильно загадать желание, чтоб оно исполнилось Видео
05:57
"В космос и на Марс": Известный физик спрогнозировал ближайшее будущее человечества
04:26
Ученые выяснили, чем опасен просмотр частого просмотра порно для женщин
04:01
"Подарок фронта": синоптик предупредила о полосе дождя в Украине Видео
03:04
"Секас": Надя Дорофеева хвастанула попой, опубликованы фото Видео
02:15
"Никто не укроется от гнева": Порошенко и Ко предрекли кару за хищения в оборонке Видео
01:54
"Возьму палку и буду гнать": Усик заявил о готовности защитить церковь Видео
01:29
Поляки сами воспитывают ненависть украинцев к себе - Gazeta Wyborcza
01:16
Судьба 12-летней дочери Началовой: боль утраты и долг матери в 20 млн рублей
00:50
Зеленский рассказал о будущем олигархов в Украине в случае его победы на выборах Видео
00:24
Метеорологи прогнозируют позднее и короткое лето Видео
00:03
Эксперт предрек финансовые санкции от МВФ и ЕС за отсутствие закона об обогащении
18 марта, понедельник
23:37
Порошенко ответил на украинскую речь Путина в Крыму
23:14
"Он визуально больше, а по факту – нет": в Вечернем квартале показали, как кандидаты меряются рейтингами Видео
22:45
"Шикардос": Maruv снялась в фотосессии для турецкого глянца Фото
22:20
"По национальности украинец": Усик рассказал о предложениях покинуть Украину Видео
21:48
В Украине вынесен приговор экс-представителю Путина в Крыму Белавенцеву
21:22
Google поманил пользователей возможной презентации новой игровой консоли
21:09
В центре Киева подожгли магазин Roshen: полиция нашла след радикалов-сепаратистов Видео
20:23
В аэропортах Украины ввели новые правила перевозок пассажиров и багажа
20:10
Путин в аннексированном Крыму заговорил по-украински: опубликовано видео Видео
19:51
"Не ищите оскорблений": Макаревич пояснил слова про "Уракрымнаш"
19:48
Продюсер популярного реалити-шоу ответил на слухи о "закономерности" в смерти Началовой
18:59
Скоропостижная смерть Началовой: певицу убила стойкая к антибиотикам супербактерия
18:28
Обвиняемый в кровавой стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката Видео
18:21
"Военная катастрофа": Волкер оценил вариант с возвратом Крыма Украине путем оружия
18:17
Тимошенко создаст международный фонд возрождения Донбасса
18:08
Путин пригласил Эрдогана в аннексированный Крым
17:50
Отвратительное поведение: Челси обвинил болельщиков Динамо в расизме
17:39
Путин подписал разрешающий наказывать за фейковые новости закон
17:36
В Мининфраструктуры посчитали обоснованный тариф грузовых ж/д перевозок
17:17
Затронет ПриватБанк и Ощадбанк: В Минфине озвучены очередные условия МВФ
17:09
Стало известно, какой победитель Х-фактора представит Украину на Славянском базаре
17:07
"Я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана…": помощница Началовой рассказала о ее последних словах
16:29
Трагедия под Харьковом: несовершеннолетние убили военного по просьбе девушки
16:23
Коррупционный скандал в оборонке: Ирина Луценко рассказала, что ждет Укроборонпром Видео
16:16
Мощнейшая магнитная буря марта 2019: что делать Видео
15:46
Бразильский форвад Шахтера получил украинское гражданство
15:44
У Порошенко спрогнозировали, когда Рада примет скандальный языковой закон
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться