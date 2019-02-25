Зеленский, Тимошенко, Порошенко: в Сети опубликовали свежий соцопрос по президентским выборам

Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко / Главреде

26,4% жителей Украины, определившиеся со своими электоральными предпочтениями, готовы отдать свой голос на президентских выборах за комика и телеведущего Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в период с 8 по 20 февраля.

За нынешнего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 18%, за Юлию Тимошенко – 13,8%, за Юрия Бойко – 10,9%.

Анатолия Гриценко готовы поддержать 6,4%, Олега Ляшко – 6,3%, Александра Вилкула – 3,1%.

С своим кандидатом на выборах-2019 не определились 33,3%, еще 4,8% собираются испортить бюллетень, а 3,6% отказались от ответа.

По словам социологов КМИС, разница в поддержке Порошенко и Тимошенко находится в пределах статистической погрешности. Это в свою очередь означает, что по таким данным самыми реальными парами во втором туре становятся "Зеленский – Порошенко" или "Зеленский – Тимошенко", а также сохраняется высокая вероятность пары "Порошенко – Тимошенко".

Напомним, ранее cоцопросы показали серьезные изменения в рейтингах на выборах-2019.