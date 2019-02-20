Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной кампании - соцопрос

Владимир Зеленский / Обозреватель

Кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует среди электоральных предпочтений украинцев.

Такие данные продемонстрировал свежий социологический опрос центра Разумкова.

Согласно данным центра, если бы выборы Президента Украины проходили в следующее воскресенье, за шоумена отдали бы голоса 17,5% всех респондентов и 19% тех, кто примет участие в выборах.

Второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко (13,1% и 16,8% соответственно), на третьем - лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (11,5% и 13,8%)

По данным опроса, если во втором туре выборов президента сойдутся Зеленский и Порошенко, то за шоумена готовы отдать свои голоса 32,2% опрошенных среди всех респондентов, а за действующего президента - 19,1%.

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Если Зеленский окажется во втором туре вместе с Тимошенко, то за него готовы проголосовать 28,7% всех опрошенных, а за Тимошенко - 18,6%.

В свою очередь, Тимошенко победила бы во втором туре действующего гаранта - за нее проголосовали бы 22,4% избирателей, тогда как за Порошенко только 20%.

Читайте такжеФеномен Зеленского как главный итог новых президентских рейтинговСогласно данным центра, если бы выборы Президента Украины проходили в следующее воскресенье, за шоумена отдали бы голоса 17,5% всех респондентов и 19% тех, кто примет участие в выборах.

Общенациональное исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.