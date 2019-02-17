Пять причин, почему растет рейтинг Зеленского

Вячеслав Чечило

Журналист

17 февраля 2019, 06:51

Актер и шоумен отобрал часть электората практически у каждого кандидата в президенты.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / пресс-служба Владимира Зеленского

Последний соцопрос показал, что Владимир Зеленский существенно оторвался от других конкурентов. Почему же так стремительно растет рейтинг шоумена?

Первое. Зеленский вошел в кампанию, не сделав больших ошибок. В амплуа "неполитика" ему все так же нет альтернативы, ведь Святослав Вакарчук на выборы не пошел, а никто из топ-игроков и близко не понимает, как разговаривать с этой частью электората.

Второе. Избиратель начал верить в то, что на этих выборах появилась реальная возможность прокатить "Петю" и "Юлю". Это по-настоящему "заводит", мобилизует и действительно может довести аполитичных граждан до участков.

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоТретье. К Зеленскому отходят голоса избирателей восточной Украины, которые устали наблюдать за склоками осколков бывшей Партии регионов и рассматривают его как наиболее близкого к себе из всех реальных кандидатов.

Четвертое. Зеленский получил часть электората Юлии Тимошенко. Это люди, которые были готовы проголосовать за нее как за единственную реальную альтернативу Порошенко. Теперь она уже не единственная альтернатива, а больше ни для чего она, как оказалось, и не годится.

Пятое. К Зеленскому стройными рядами переходят еврооптимисты с хорошими лицами. Офисный планктон долго колебался, поддержать ему Святослава Вакарчука или Анатолия Гриценко. Первый на выборы не пошел, второй сдулся. Петр Порошенко потонул в продуцируемом им же негативе и перестал рассматриваться как вариант, за который не стыдно проголосовать "честному человеку". Поэтому, в конце концов, обитатели столичных офисов тоже выбирают Зеленского.

Что-то забыл?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Вячеслав Чечило выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:57
Ющенко назвал украинцев "растрепанной нацией"
07:53
Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу Видео
07:38
Смерть Солнца или гигантский астероид: озвучены жуткие сценарии конца света Видео
07:32
Порошенко назвал сегодняшнюю Украину "историей успеха" и пообещал не прекращать стрелять
07:14
Самые добрые поздравления с Днем доброты 2019 на словах и в анимированных открытках Фото
06:51
Пять причин, почему растет рейтинг Зеленского мнение
06:33
Нибиру приближается: ученый назвал новую дату конца света
06:02
Порошенко тратит на свою предвыборную кампанию 10 млн гривен в день
05:35
Сколько, когда и что есть и пить: фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диеты Видео
04:59
Украина оказалась в хвосте рейтинга по качеству жизни
04:26
Историк объяснил, почему украинская декоммунизация не имеет ничего общего с европейской
03:51
Покорение новых вершин: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут подарки судьбы Видео
03:01
В России назвали число украинцев, получивших паспорт РФ Видео
02:14
"Роксолана" Мерьем Узерли поразила сеть естественной красотой
01:09
Искусствоведы объяснили, откуда пошло название мыльная опера Видео
00:28
Эксперт объяснил неизбежность обесценивания гривны
00:12
Когда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски Видео
16 февраля, суббота
23:51
"Жаловался на боли": мать Децла назвала причину смерти рэпера Видео
23:17
В ЕС заговорили о создании в Европе системы ПРО с участием Украины Видео
22:55
Финал национального отбора на Евровидение-2019: стали известны имена всех участников Видео
22:18
Порошенко убедил себя в чудесных результатах предстоящих президентских выборов Видео
21:53
Смертельный взрыв при разминировании: стали известны подробности трагедии на Донбассе Видео
21:21
Захват украинских моряков: Пенс обвинил РФ в попытке силовой перекройки границ Видео
20:53
Церковный дресс-код: Епифаний рассказал о реформах в ПЦУ Видео
20:20
В центре Киева националисты устроили факельное шествие Фото Видео
19:45
В Песках при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, есть жертвы Фото Видео
19:26
Кандидат в президенты влип в скандал, спутав программу Гитлера со своей Видео
19:05
Оксана Байрак прокомментировала слухи о лесбиянстве и собралась рожать Видео
18:56
"Большой привет Порошенко": многодетная семья потроллила президента и дарит ему бус Видео
18:35
Появилось видео обрушения университета в Петербурге Видео
18:33
Написали нацистский лозунг: в Кривом Роге подожгли двери храма УПЦ МП Фото Видео
18:20
"Есть и креативные идеи": Климкин рассказал, когда ЕС накажет Россию санкциями Видео
17:58
"Антироссийская кампания": Путин пожаловался Макрону на недопуск наблюдателей РФ в Украину Видео
17:41
В Питере обрушился университет во время занятий: под завалами ищут людей Видео
17:37
"Гаплык наступит быстро": в Сети показали нестыковки при строительстве Крымского моста Фото Видео
17:16
Почти 200 грн за 200 мл: озвучены цены на новое меню от МАУ Фото Видео
16:46
Сначала похолодание: синоптик рассказал, когда придет весна в Украину Видео
16:33
"Устроили скандал": Лавров обвинил Порошенко в предвыборном пиаре на захвате моряков Видео
16:14
Поезд Киев-Львов оказался самым прибыльным и самым убыточным: УЗ огласила статистику Видео
15:58
Промоутер рассказал, где может пройти бой Усик – Поветкин Видео
15:48
"Йдемо своїм шляхом!" Автобус с рекламой Порошенко с трудом проехал по "убитой" дороге Видео
15:30
На Буковине двое парней прыгнули с шестого этажа, один не выжил
14:58
"Бал сатаны в Песках": на Волыни разгорелся скандал из-за захвата храма бывшей УПЦ МП Фото Видео
14:46
У дома Порошенко предали огню "евробляху"
14:28
Доллар и евро рванули вверх: к какому курсу готовиться на следующей неделе Видео
14:06
Меркель раскрыла позицию ЕС в отношении России Видео
13:28
Беременна? Животик Ани Лорак вызвал ажиотаж в сети Видео
13:13
Охранник Порошенко "отбил" его у российских журналистов
12:43
У Путина испытали ядерную установку для крылатой ракеты: опубликовано видео Видео
12:20
Меркель сделала заявление по кризису в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться