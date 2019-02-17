Пять причин, почему растет рейтинг Зеленского

Владимир Зеленский / пресс-служба Владимира Зеленского

Последний соцопрос показал, что Владимир Зеленский существенно оторвался от других конкурентов. Почему же так стремительно растет рейтинг шоумена?

Первое. Зеленский вошел в кампанию, не сделав больших ошибок. В амплуа "неполитика" ему все так же нет альтернативы, ведь Святослав Вакарчук на выборы не пошел, а никто из топ-игроков и близко не понимает, как разговаривать с этой частью электората.

Второе. Избиратель начал верить в то, что на этих выборах появилась реальная возможность прокатить "Петю" и "Юлю". Это по-настоящему "заводит", мобилизует и действительно может довести аполитичных граждан до участков.

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоТретье. К Зеленскому отходят голоса избирателей восточной Украины, которые устали наблюдать за склоками осколков бывшей Партии регионов и рассматривают его как наиболее близкого к себе из всех реальных кандидатов.

Четвертое. Зеленский получил часть электората Юлии Тимошенко. Это люди, которые были готовы проголосовать за нее как за единственную реальную альтернативу Порошенко. Теперь она уже не единственная альтернатива, а больше ни для чего она, как оказалось, и не годится.

Пятое. К Зеленскому стройными рядами переходят еврооптимисты с хорошими лицами. Офисный планктон долго колебался, поддержать ему Святослава Вакарчука или Анатолия Гриценко. Первый на выборы не пошел, второй сдулся. Петр Порошенко потонул в продуцируемом им же негативе и перестал рассматриваться как вариант, за который не стыдно проголосовать "честному человеку". Поэтому, в конце концов, обитатели столичных офисов тоже выбирают Зеленского.

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