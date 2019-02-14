Его не догонят? В президентском рейтинге Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко

Зеленский резко оторвался от Тимошенко и Порошенко / Forbes

Шоумен Владимир Зеленский резко оторвался от своих конкурентов в президентской гонке.

14 февраля свежие рейтинги обнародовали Киевский международный институт социологии (КМИС), а также еще Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социсследований им. Яременко, компания "Инфо Сапиенс" и Социологическая группа "Рейтинг".

Их данные несколько разнятся, однако лидер по всем версиям один – это Зеленский, который уже пообещал, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

Рейтинг КМИС

Читайте такжеДля победы на выборах Зеленскому не хватает только одногоПо данным КМИС, за Зеленского готовы проголосовать 26,9% украинцев. На втором месте оказался нынешний президент Петр Порошенко с 17,7%. Замыкает тройку лидеров глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – у нее 15,8%, пишет Интерфакс-Украина.

Соцопрос Рейтинга и других

По данным их соцопроса, у Зеленского 21,9%. За ним следует Тимошенко: за нее проголосовали бы 19,2% респондентов. Замыкает тройку Порошенко с 14,8%, пишет Интерфакс-Украина.

Всего на выборы президента 2019 готовы пойти 81% опрошенных. При этом 45% респондентов готовы прийти на избирательные участки однозначно, а 36% – скорее всего примут участие в голосовании.

Ранее The Independent написало, что у Зеленского огромные шансы стать президентом Украины. Недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков сыграет в пользу Зеленского на предстоящих выборах.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.