Зеленский рассказал о своих первых законопроектах в случае победы на выборах

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - цитирует Зеленского агентство Украинские новости.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.

25 января, Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

По результатам различных опросов, Зеленский занимает первые строчки в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах.