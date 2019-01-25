Зеленский в день рождения отнес документы в ЦИК

Владимир Зеленский / УНИАН

Шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Видео опубликовано на странице "Команда Зеленського" в Facebook.

Cтоит отметить, что в пятницу, 25 января, шоумен празднует свой 41-й день рождения.

Опубликовано Команда Зеленського Пятница, 25 января 2019 г.

Напомним, ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной новогодней речью действующего президента Петра Порошенко.

По результатам различных опросов, Зеленский занимает вторую строчку в рейтинге возможных кандидатов на будущих президентских выборах.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.