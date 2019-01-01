Официально: Зеленский идет в президенты

Владимир Зеленский заявил о желании учавствовать в выборах / Facebook.com

Украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.

О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1".

Согласно опросу компании Seetarget, проведенному с 1 по 6 декабря методом личных интервью, Зеленский занимает второе место с 9,0% (среди определившихся – 12,7%) в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь Юлии Тимошенко (14,2% опрошенных; среди тех, кто определился - 20,2%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).

Читайте такжеА почему не Зеленский?Также, как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский уверенно победит действующего президента Петра Порошенко, а оказавшись в паре с Юлией Тимошенко - будет иметь значительные шансы на победу.

Владимир Зеленский — украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии "Квартал-95". Был членом правления и генеральным продюсером телеканала "Интер" (ноябрь 2010 — 3 сентября 2012). Имеет юридическое образование. Поддерживал Евромайдан и во время боевых действий на востоке Украины активно поддерживал украинскую армию.

После выхода юмористического сериала "Слуга народа" в конце 2016 начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины. В 2017 году была зарегистрирована политическая партия "Слуга народа", которая, согласно опросам, имеет большие шансы войти в следующий парламент.