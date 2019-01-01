Официально: Зеленский идет в президенты

1 января 2019, 00:03

Шоумен поборется за президенское кресло в марте 2019.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил о желании учавствовать в выборах / Facebook.com

Украинский шоумен и продюсер Владимир Зеленский заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.

О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1".

Согласно опросу компании Seetarget, проведенному с 1 по 6 декабря методом личных интервью, Зеленский занимает второе место с 9,0% (среди определившихся – 12,7%) в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь Юлии Тимошенко (14,2% опрошенных; среди тех, кто определился - 20,2%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).

Читайте такжеА почему не Зеленский?Также, как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский уверенно победит действующего президента Петра Порошенко, а оказавшись в паре с Юлией Тимошенко - будет иметь значительные шансы на победу.

Владимир Зеленский — украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии "Квартал-95". Был членом правления и генеральным продюсером телеканала "Интер" (ноябрь 2010 — 3 сентября 2012). Имеет юридическое образование. Поддерживал Евромайдан и во время боевых действий на востоке Украины активно поддерживал украинскую армию.

После выхода юмористического сериала "Слуга народа" в конце 2016 начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины. В 2017 году была зарегистрирована политическая партия "Слуга народа", которая, согласно опросам, имеет большие шансы войти в следующий парламент.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:14
Судьбоносные перемены: астролог рассказал, кому 2019 год сулит успех и удачу
00:03
Официально: Зеленский идет в президенты
31 декабря, понедельник
23:54
Год Парящего Орла: что ждет славян по гороскопу 2019 года Видео
23:41
Поздравление президента Украины Петра Порошенко: видео-трансляция Видео
23:17
Глинтвейн, сосиски и яркие огни: в центре Киева массово празднуют Новый год Видео
23:01
РосСМИ начали манипуляции с количеством жертв взрыва в Магнитогорске
22:46
"Путина избивал приемный отец": астролог сделал прогноз о происхождении главы Кремля
22:21
В России "Иронию судьбы" назвали вредной для христиан
21:47
Глава РПЦ Кирилл в новогоднем обращении вспомнил Украину
21:18
"Ярко и кайфово": Бабкин на Новый год повез семью в Лапландию Фото
20:51
Новая стройка в Крыму: пророссийские власти отчитались об открытии трассы Таврида
20:24
Названы самые популярные песни на украинских радиостанция в 2018 году Видео
19:57
Взрыв дома в Магнитогорске: спасатели продолжают находить тела погибших
19:31
"Помощников не было и не будет": Путин в новогоднем обращении обошелся общими фразами Видео
19:10
Украина ликвидировала все избирательные участки в России
19:08
Не так как всегда: астрологи предупредили об особом требовании к новогодним пожеланиям 2019 Видео
18:50
Епифаний порадовал новостями о томосе для ПЦУ Видео
18:40
Салаты на Новый год-2019: салат шуба, аппетитные рецепты Видео
18:25
"Народ не приемлет": Епифаний пояснил, почему на богослужениях игнорирует Кирилла
17:53
"Наращиваем группировки на Азове": командующий ВМС Воронченко рассказал о планах на грядущий год
17:28
"Повод для радости": Галкин показал новогодний ролик с Пугачевой Видео
17:12
С Новым годом 2019: где в мире уже пробили куранты Фото Видео
16:51
Санта на БМП: военнослужащие эффектно поздравили украинцев Видео
16:48
Астролог Влад Росс – о новом президенте Украины, ложной дате рождения Путина, "конце света" и сюрпризах 2019 года
16:45
Готовьтесь к аномалиям: синоптики дали прогноз погоды на январь 2019 в Украине Видео
16:33
Старт президентской гонки: в Украине зарегистрирован первый кандидат
16:26
"Сводит с ума": Тина Кароль покорила сеть откровенным декольте
16:21
От наряда и бомбезных салатов до гороскопа: как встретить Новый год 2019 правильно Фото Видео
16:13
"Что с бровями? Брежнев!": Ани Лорак раскритиковали за фото с дочерью
15:46
Стало известно, сколько сала можно есть в сутки Видео
15:34
Астролог рассказал, кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в 2019-м, а кого ждет полный провал Видео
15:21
Праздничные и выходные дни в Украине-2019: сколько и когда отдыхаем Видео
14:57
"Конец года. Нервы на пределе": Кирилл написал слезное письмо Варфоломею Видео
14:55
"Твари, ненавижу!": неизвестный изувечил машину Леси Никитюк Видео
14:31
"Сразу не узнал": Лолита удивила фанатов помолодевшим видом
14:31
Польша решила закрыть пешеходный пункт пропуска с Украиной с 1 января
13:48
Звезда сериала "Кадетство" отказался от внебрачного ребенка: девочка может оказаться на улице
13:31
Обрушение подъезда в Магнитогорске: появились свежие плохие новости Фото Видео
13:06
Названо условие мгновенного исчезновения Крымского моста Фото Видео
13:02
Кому достался снег на Новый год: синоптики уточнили прогноз для украинцев Видео
12:42
"А тити куда пропали?": Настя Каменских вызвала жаркие споры из-за декольте Видео
12:34
В сеть выложили видео момента взрыва в жилом доме Магнитогорска Видео
12:15
Москва заявила, что поймала американского шпиона на "горячем" Видео
11:38
Израиль закупил для своей разведки украинское вооружение Видео
11:26
Если Путин под елочку заберет себе Беларусь мнение
11:17
Впервые за 9 сезонов "Х-Фактора" победила в шоу группа Видео
10:56
Эпоха Водолея со взрывами и скачками: астролог рассказал, что ждет Украину в 2019 году Видео
10:48
Девушка дня Instagram: голубоглазая красотка Анастасия Дабижа Фото
10:25
Режим ЧС и выжившие: новые подробности обрушения подъезда в Магнитогорске Фото Видео
09:55
Политолог объяснил, как по России ударил "уход" Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять