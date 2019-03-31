Выборы президента Украины 2019: как голосуют звезды шоу-бизнеса

Таисия Повалий проголосовала "за мирную и процветающую Украину" / instagram.com/tpovaliyofficial

В Украине в воскресенье, 31 марта, начались выборы президента 2019 — избирательные участки открылись в 8:00, а закроются в 20:00.

Главред выяснил, кто из украинских звезд отправился на свой избирательный участок, чтобы отдать голос за выбранного кандидата в президенты.

Отметим, что некоторые звезды приехали с других стран, прервали свой отпуск, отправились голосовать всей семьей, призывая поклонников не быть равнодушными, и не лишать себя права голоса.

Таисия Повалий

Украинская певица, которая часто выступает в России, прилетела в Киев, чтобы проголосовать на избирательном участке, который находится в школе рядом с ее домом.

Певица пришла голосовать при полном параде: она выбрала длинное платье в пол с цветочным принтом, цветастое пальто, дополнив образ ярким макияжем и укладкой.

"Отдала свой голос за мирную и процветающую Украину, за богатый и счастливый народ!", - отметила Повалий.

Таисия Повалий приехала в Киев, чтобы проголосовать / instagram.com/tpovaliyofficial

Джамала

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала не пропустила случая отдать свой голос на выборах, и показала в Instagram Stories свой путь на избирательный участок. В одной из школ расположены сразу три участка, певица не сразу нашла нужный, но в итоге, проголосовала

"Шаг первый: найти свой участок. Шаг второй: напомнить – ознакомиться с кандидатами. Шаг третий: проголосовать. Done", - писала певица.

Джамала отдала свой голос на выборах-2019 / instagram.com/jamalajaaa

Маша Ефросинина

Отправилась голосовать в первом туре выборов президента семья известной украинской телеведущей Маши Ефросининой. С ней пошли на избирательный участок ее супруг Тимур Хромаев и сын Александр.

"На этом фото есть человек, не имеющий пока права голосовать - и ему это сильно не нравится! Если ваш возраст позволяет вам сегодня пойти и сделать свой выбор, не лишайте себя этого права! Не позволяйте другим сделать выбор за вас!", - написала ведущая, сопроводив пост хештегом "проголосуйте".

Маша Ефросинина голосовала с мужем Тимуром Хромаевым / instagram.com/mashaefrosinina

Лилия Подкопаева

Известная украинская гимнастка и призер Олимпийских игр Лилия Подкопаева, которая недавно заявила, что вновь беременна, также проголосовала на выборах-2019.

На избирательный участок спортсменка пришла без макияжа в черном оверсайз пальто, прикрыв округлившийся живот большой сумкой.

Отметим, что Подкопаева уже давно живет с детьми и женихом в США, но осталась в Киеве, чтобы проголосовать на выборах президента страны.

"На выборы как на праздник! В этот солнечный день все веселые, счастливые и полны надежд! Украинцам предстоит выбрать одного из 39 кандидатов. Официально результаты сегодняшнего голосования ЦИК должна огласить не позже 10 апреля", - написала спортсменка.

Беременная Лилия Подкопаева также проголосовала на выборах / instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Ребрик

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик со своим мужем Андреем Диким были два дня в Вене, Австрия, но уже летят в Украину, чтобы проголосовать на выборах.

Ведущая заверила, что сразу по приезду она отправится на избирательный участок, и точно успеет проголосовать до 20.00.

"Доброе утро! Собираем чемоданы и летим из прекрасной Вены к нашим прекрасным детям. Соскучились невероятно! Мы сумасшедшие родители. Это у нас первая такая вылазка без детей. Спасибо бабушке, которая осталась с ними. И скажу Вам откровенно: надо иногда уединяться... Это так важно для нас, взрослых. Пусть по работе, пусть на два дня - но вдвоем. Поэтому до встречи в Киеве. Многие переживал, а как же выборы... Мы обязательно идем на выборы. И Вы не поленитесь! Сегодня действительно важный день для Украины!", - отметила Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем отправятся на выборы, как только прилетят из Австрии / instagram.com/liliia.rebrik

Игорь Ласточкин

Украинский актер и шоумен Игорь Ласточкин уже проголосовал на выборах, и призывает поклонников не затягивать этот процесс.

"А я уже поехал, и вы там давайте не затягивайте до 20:00, не так много времени осталось. Светлого и интересного всем дня!", - написал шоумен.

Игорь Ласточкин уже проголосовал, и просит фанатов не тянуть до последнего / instagram.com/lastochkin_igor

Список кандидатов на пост президента В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек. Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов. А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей. Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов Игорь Шевченко : Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна". Виталий Скоцик : Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Валентин Наливайченко : Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость". Сергей Каплин : Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины. Анатолий Гриценко : Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007). Виталий Куприй : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Ольга Богомолец : Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей. Геннадий Балашов : Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10". Александр Шевченко : Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Роман Насиров : Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде. Юрий Бойко : Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы). Юлия Тимошенко : Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз. Олег Ляшко : Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии". Александр Вилкул : Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов). Аркадий Корнацкий : Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель. Александр Мороз : Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах. Илья Кива : Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины". Руслан Кошулинский : Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов. Александр Данилюк : Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года. Сергей Тарута : Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации. Владимир Зеленский : Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95". Инна Богословская : Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов. Игорь Смешко : Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах). Николай Габер : Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины". Юрий Деревянко : Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины. Роман Бессмертный : Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств. Виктор Бондарь : Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы). Руслан Рыгованов : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт". Сергей Носенко : Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина". Виктор Кривенко : Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины". Андрей Новак : Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины. Василий Журавлев : Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя. Юрий Тимошенко : Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. Петр Порошенко : Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх. Юрий Кармазин : Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества. Юлия Литвиненко : Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ". Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа". Владимир Петров : Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом. Александр Соловьев : Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Ранее стало известно, как голосуют кандидаты в президенты и украинские политики.