Официально: Лилия Подкопаева беременна во второй раз

Лилия Подкопаева станет мамой в третий раз / Фото: podkopayeva.com

Известная украинская гимнастка и призер Олимпийских игр Лилия Подкопаева снова беременна. Отцом ребенка 40-летней спортсменки стал американский бизнесмен родом из Украины Игорь Дубинский, который уже 25 лет проживает в Атланте, США.

Новость о пополнении в семье пары появилась на странице программы "Світське життя" в Instagram. Супруги побывали на церемонии награждения премии "Людина року".

"Baby on board. Замечено: олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее муж Игорь ждут ребенка! Наши искренние поздравления! Первые комментарии - скоро в "Светской жизни"!", - сказано в описании.

Напомним, Лилия была замужем за Тимофеем Нагорным, с которым развелась в 2009 году. Подкопаева воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима Нагорного и дочь Каролину Нагорную, крестной которой является певица Ани Лорак. Живет спортсменка с детьми в США.

Ранее Лилия Подкопаева дала оценку выступлениям Лорак в России.