"Больно бьют по тому, кто ярче": Подкопаева дала оценку выступлениям Лорак в России

Лорак и Подкопаева остаются близкими подругами / Фото: Instagram/Лилия Подкопаева

Известная украинская гимнастка и призер Олимпийских игр Лилия Подкопаева убеждена, что ее кума и близкая подруга Ани Лорак, которая стала изгоем в Украине из-за российских гастролей, попала в опалу по причине своего яркого таланта.

"Политические манипуляции очень сильно могут навредить имиджу. Но они никогда не повредят дружбе и не прекратят ее. Каролина была, есть и будет частью нашей семьи. Это человек, который дарит радость и эмоции, выходя на сцену. Она выступает не только в Российской Федерации, а по всему миру. Эта девушка поет на украинском языке. Она говорит о традиции, к тому же с любовью, а не просто для галочки", - сказала Подкопаева в интервью изданию Гордон.

Олимпийская чемпионка не сомневается, что стороны конфликта в данной ситуации рассудит время. Спортсменка убеждена, что Лорак стала объектом критики из-за своего таланта и творчества.

"Манипуляции и спекуляции есть везде. Как с этой стороны, так и с той. Под раздачу попала самая рейтинговая и самая яркая из украинских артистов. Больно бьют всегда по тому, кто ярче светит", – подчеркнула она.

Как известно, Лорак является крестной матерью дочери Подкопаевой, которую она назвала в честь певицы Каролиной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-муж Лилии Подкопаевой был арестован по обвинению в госизмене. Позднее Тимофея Нагорного выпустили из СИЗО под залог, но впоследствии снова задержали.