Экс-мужа Подкопаевой Нагорного снова арестовали

Тимофей Нагорный снова за решеткой / vremya.eu

Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения Тимофею Нагорному, бывшему мужу олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике украинки Лилии Подкопаевой, в виде содержания в СИЗО.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры отменить решение суда об аресте до 30 ноября с возможностью залога, в понедельник, 22 октября, пишет LIGA.net.

Читайте такжеЭкс-муж Подкопаевой по заданию ФСБ должен быть открыть в Украине пророссийскую партию - СБУТеперь суд арестовал Нагорного до 30 ноября без права внесения залога. Взяли его под стражу прямо в зале суда. Его судьба будет решаться в то время. пока он будет находиться в СИЗО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-муж Лилии Подкопаевой был арестован по обвинению в госизмене. Позднее его выпустили из СИЗО под залог.