Экс-муж Подкопаевой по заданию ФСБ должен быть открыть в Украине пророссийскую партию - СБУ

Тимофей Нагорный в зале суда / "ТСН"

Коммерсант Тимофей Нагорный, экс-муж легендарной гимнастки и олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, обвиняемый в госизмене, якобы должен был по заданию кураторов из российских спецслужб создать в Украине политпартию ради продвижения интересов Кремля.

С таким заявлением в понедельник, 22 октября, выступил глава УСБУ по Киевщине Олег Валендюк. "По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине", − заявил он.

По словам Валендюка, взамен российские спецслужбисты обещали Нагорному закрыть уголовные дела, открытые против него и его родителей на территории РФ.

В СБУ также рассказали о том, что новосозданная партия Нагорного должна была участвовать в выборах в Раду-2019.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-муж Лилии Подкопаевой был арестован по обвинению в госизмене. Позднее его выпустили из СИЗО под залог.