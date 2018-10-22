Экс-муж Подкопаевой по заданию ФСБ должен быть открыть в Украине пророссийскую партию - СБУ

22 октября 2018, 13:12

Партию коммерсант должен был "запустить" якобы перед началом кампании по выборам в Раду.

Тимофей Нагорный в зале суда / "ТСН"

Коммерсант Тимофей Нагорный, экс-муж легендарной гимнастки и олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, обвиняемый в госизмене, якобы должен был по заданию кураторов из российских спецслужб создать в Украине политпартию ради продвижения интересов Кремля.

С таким заявлением в понедельник, 22 октября, выступил глава УСБУ по Киевщине Олег Валендюк. "По заданию кураторов из ФСБ общественный деятель должен был создать и развить политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине", − заявил он.

По словам Валендюка, взамен российские спецслужбисты обещали Нагорному закрыть уголовные дела, открытые против него и его родителей на территории РФ.

В СБУ также рассказали о том, что новосозданная партия Нагорного должна была участвовать в выборах в Раду-2019.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-муж Лилии Подкопаевой был арестован по обвинению в госизмене. Позднее его выпустили из СИЗО под залог.

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Россия СБУ Кремль госизмена партия гимнастка Тимофей Нагорный Лилия Подкопаева
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