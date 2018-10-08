В СБУ подтвердили задержание и арест экс-мужа Лилии Подкопаевой

Тимофей Нагорный находится в СБУ со 2 октября / Facebook

Служба безопасности Украины подтвердила задержание и последующий арест известного бизнесмена, мецената, бывшего мужа гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного.

"Следственный отдел Главного управления СБУ в Киеве и области осуществляет досудебное следствие в уголовном производстве по признакам государственной измены и мошенничества, то есть преступлений, предусмотренных ст. 111 и 190 Уголовного кодекса Украины", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Нагорный был задержан сотрудниками СБУ 2 октября, 3 числа ему сообщили о подозрении.

"4 октября 2018 следственным судьей Печерского районного суда города Киева избрана в отношении подозреваемого мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которая составляет 528,6 тыс. грн. Сейчас столичной прокуратурой подана апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в связи с определением судом суммы залога вместе с мерой пресечения в виде содержания под стражей", - отметила Гитлянская.

В СБУ пообещали в дальнейшем обнародовать более подробную информацию.

Напомним, бывший муж олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный заподозрен Службой безопасности Украины в государственной измене. 4 октября Печерский районный суд Киева избрал для Нагорного меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 528 600 гривен.