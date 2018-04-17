Лилия Подкопаева снялась в фотосессии с женихом, и рассказала историю их отношений

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая впервые показала любимого мужчину, и объявила, что выходит замуж, снялась в романтической фотосессии с женихом – бизнесменом Игорем Дубинским.

Фотографиями влюбленных поделилось издание JetSetter. На фото Лилия и Игорь нежно обнимаются и улыбаются.

Счастливая Подкопаева также поделилась с изданием, как она встретила своего жениха.

"Так случилось, что я подписала контракт на год работы в Атланте, в одном из моих самых любимых городов, и переехала туда. Во время рабочего визита нас познакомил общий друг. Это был ужин с друзьями. Вот никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу! Мы встретились, влюбились", — рассказывает Лилия.

Она призналась, что это была любовь с первого взгляда.

"Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Вообще очень многое изменилось в моем мире после встречи с Игорем. Это любовь, это тепло, это комфорт. Когда чувствуешь, что можно ничего не говорить и понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда", - поделилась спортсменка.

Дошло до того, что пара даже смеется над тем, насколько хорошо они друг друга понимают.

"Мы даже смеялись по этому поводу: я только собираюсь сказать "А", а Игорь уже угадывает, что я хочу сказать. Такая связь, такое взаимопонимание - это волшебно!", - призналась Лилия.