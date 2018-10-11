Подозреваемого в госизмене экс-супруга Подкопаевой выпустили из СИЗО под залог

Тимофей Нагорный / vremya.eu

Тимофей Нагорный, коммерсант и экс-супруг Лилии Подкопаевой (олимпийская чемпионка-1996) которого СБУ подозревает в совершении государственной измены, вышел из СИЗО под залог.

Соответствующий видеоролик опубликовал приятель Нагорного Кирилл Гоголь на своей странице в Facebook. Коммерсант поблагодарил всех, кто собирал денежные средства для его залога.

Позднее событие подтвердила "УП" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. "Да (Нагорного выпустили под залог – "Главред"). Апелляцию перенесли, и он мог выйти под залог. Но апелляция состоится", − сказала спикер спецслужбы.

Сам Нагорный заявил − СБУ обвиняет его в том, что во время Марша мира в Москве в 2014 году он был завербован российскими спецслужбами.