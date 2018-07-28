"Вернулась с новыми силами!": Верка Сердючка покорила фанатов взрывным роликом

Украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко (сценический псевдоним - Верка Сердючка) представил поклонников новый забавный ролик с участием певицы Русланы.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила ролик, снятый за сценой. Артистка обратилась к Руслане с вопросом.

"Ты скажи, ты выпившая сейчас?", – спросила Сердючка.

На что Руслана ответила: "Боже упаси", и дыхнула на артистку. Сердючка сделала вид, что у нее подкосились, ноги, и она падает назад.

В комментариях поклонники отметили, что соскучились по новым песням артиста, и ждут от него яркого возвращения с хитами.

"Вера вернулась с новыми силами! Ждем Вас!", "Хочу продолжения истории и новый клип", "Это отвал башки", "Как же я скучала", "Это новая песня? Очень надеюсь что да", "Бит - бомба. Было бы хитом", "Как всегда на высоте", - писали поклонники.

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 26 Июл 2018 в 3:24 PDT

Ранее Андрей Данилко заявил о том, что может пойти в президенты.