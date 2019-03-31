Выборы президента Украины 2019: онлайн-трансляция (обновляется)

08.59 Первыми из известных политиков на избирательных участках появились: мэр Киева Виталий Кличко и кандидат в президенты Юрий Бойко.

В общении с журналистами столичный градоначальник отметил, что Украина не должна свернуть со своего курса в НАТО и ЕС. По его словам, именно за это он и проголосовал.

Приехал он на велосипеде и был одет в костюм велогонщика. За кого отдал свой голос Кличко не признался.

08.57 Некотрые СМИ распространяют информацию о том, что кандидат в президенты Александр Вилкул снял свою кандидатуру. Это - типичный "вброс", Вилкул кандидатуру не снимал.

08:43 Гражданская сеть Опора заявила, что ее наблюдателя не пустили на утреннее заседание избирательной комиссии в Волынской области, и вызвала разбираться полицию.

08.32 Известный украинский блогер Олег Пономарь отмечает, что важно сегодня проголосовать так, чтобы избежать "российского\малороссийского реванша".

Вся реакция соцсетей - в нашем онлайне.

08.07 По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 млн человек, проголосовать они смогут на 33,6 тыс. избирательных участках.

Явка на выборах: что это такое и как ее считают Явка избирателей - это отношение (выраженное, как правило, в процентах) числа избирателей, принявших участие в выборах, к общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах. В Законе Украины о выборах Президента Украины не указывается минимальный порог участия избирателей, следовательно, выборы будут считаться действительными и состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Предложения установить явочный барьер не ниже 50% уже звучали в речах украинских политиков, однако до положительного решения такие инициативы не доходили. На президентских выборах в 2014 году проголосовали 59,5% избирателей. Явка на выборы 2019 года, согласно соцопросам, будет выше. В день выборов избирательные комиссии передают по электронной системе в округа предварительные сведения о явке избирателей на 11:00, 15:00 и 20:00. Центризбирком окончательные данные о явке должен получить до 21:30 дня выборов и опубликовать их на своем официальном сайте. Согласно социологическим опросам, в президентских выборах готовы точно принять участие от 62% избирателей, еще около 22% граждан скорее проголосуют, чем не проголосуют. Только 7,5% опрошеных утверждают, что не будут принимать участие в выборах президента. Политологи считают, что явка на президентских выборах обычно составляет примерно на 10-12% меньше, чем это показывают социологические исследования.

08.00 Избирательные участки открылись. Явку обещают большую, так что наверняка будут очереди, и, следовательно, желающим волеизъявиться стоит выйти из дома пораньше. Как говорят борды одного из кандидатов - "Думай".

Участки они проработают до 20:00.

07.10 Будет ли второй тур выборов президента мы узнаем до 10 апреля. Именно до этого времени Центризбирком обязан посчитать голоса и объявить окончательные результаты выборов.

По закону, второй тур выборов назначается в том случае, если никто из кандидатов не набрал большинство голосов (50%+1 голос). В истории независимой Украины только Петр Порошенко в 2014 году смог победить на выборах уже в первом туре, тогда он набрал 54% голосов. Соцопросы говорят о том, что вряд ли кто-то из сегодняшних кандидатов на пост президента сможет одержать победу 31 марта. Поэтому, скорее всего, имя следующего президента мы узнаем после 21 апреля, когда состоится второй тур выборов-2019.

06.02 Украина перешла на летнее время. Не забудьте перевести часы на час вперед и учесть это при составлении планов на день, чтобы успеть проголосовать.

Интересно, что пропагандисты на РашаТВ уделили особое внимание тому факту, что выборы-2019 в Украине совпали с переводом часов. Адепты Киселева последнюю неделю повторяли зрителям как мантру: "Украина очень символично переходит на московское время в день выборов президента". Сами россияне в соцсетях пишут: "Нам так часто в новостях рассказывали про выборы на Украине, что главное в воскресенье случайно не прийти на избирательный участок".

05.25 Путинская провокация в день тишины в Кривом Рогу.

05.07 Накануне выборов, в день тишины, самопроизвольно открылся ночной экспресс Киев-Мариуполь-Киев.

05.00 Бесмысленный "день тишины" закончился: во-первых, никто никаких правил не соблюдал и спокойно агитировал, во-вторых основная ценность украинских политиков в том, что время от времени они открывают рот не только для пожрать, но и сказать какую-то мысль - в этот момент можно посмеяться, и, следовательно, только говорящий украинский политик оправдывает свое существование.

02.04 Кстати, официально стартовали выборы выборы президента Украины еще вчера - из-за разницы часовых поясов граждане Украины, находящиеся в Австралии, начали голосовать в субботу, 30 марта, в 23:00 по киевскому времени.

01.12 Общая статистика по кандидатам:

Количество кандидатов : 39. Из них 35 мужчин и 4 женщины. В общем документы подавал 91 претендент.

Средний возраст кандидатов : 50 лет. В возрастной категории 35-45 лет зарегистрировано 12 кандидатов, 45-60 лет – 20 кандидата, более 60 – 7.

Принадлежность к партии : 19 кандидаты выдвигаются от партии, а 20 – самовыдвиженцы. В то же время 23 из них являются членами партий, 16 – не входят в состав какой-либо политической силы.

Где работают кандидаты : 14 кандидатов являются народными депутатами. Одна кандидатка Юлия Литвиненко является безработной, еще у одного – Романа Насирова – место работы не указано.

00.51 ТСН 31 марта проведет не только свой независимый экзит-пол, но и семичасовой марафон"Вибір країни".

00.47 Если вы не хотели идти на выборы, то вот вам аргумент в защиту - все предопределено, известный украинский астролог уже назвал победителя президентских выборов, можно расслабиться.

00.31 Насколько эти прогнозы точны, мы узнаем совсем скоро. Полные результаты экзит-полов будут опубликованы сразу после закрытия избирательных участков.

Экзит-пол: что это такое и для чего он нужен Экзит-пол - это социологический опрос избирателей на выходе из участков. На условиях анонимности их спрашивают, за кого они отдали свой голос. Экзит-полы дают возможность оперативно получить предварительные результаты выборов непосредственно в день голосования. Результаты экзит-полов также дают предварительную информацию о явке граждан на выборах и о количестве проголосовавших в разных регионах. Результаты экзит-полов выборов президента Украины 2019 будут обнародованы 31 марта после 20:00. На выборах-2019 Национальный экзит-пол проведут фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова. Всеукраинский экзит-пол также проведут две компании по заказу ТСН.

00.29 По последним данным, лидируют в опросах Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

00.14 Эти выборы, кажется, будут первыми, в которых ни один из кандидатов в президенты, имеющих реальные шансы на победу, не явился на дебаты.

Так, телеканал UA: Перший анонсировал дебаты между лидерами соцопросов Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, однако в итоге мероприятие сорвалось: первый предпочел выступать с концертами Квартала 95, второй выбрал предвыборный тур, а лидер Батькивщины хоть и прибыла на эфир, однако вскоре его покинула, удостоверившись в отсутствии остальных приглашенных.

До этого в эфир того же UA:Перший Бойко и Ляшко не явились на дебаты против своего конкурента Анатолия Гриценко.

00.04 Несмотря на "день тишины" накануне кандидаты обвиняли друг друга в подкупе избирателей.

Всего нацполиция зафиксировала 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Правоохранители продолжают работать в усиленном режиме и охранять 29 тыс. 866 участковых избирательных комиссий. Для обеспечения безопасносюти и порядка на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей.

00.00 Избирательные участки в Украине откроются в 08:00 утра по киевскому времени. В этой избирательной президентской гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39.

Кандидаты в президенты Украины на выборах 2019: полный список В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек. Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов. А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей. Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов Игорь Шевченко : Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна". Виталий Скоцик : Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Валентин Наливайченко : Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость". Сергей Каплин : Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины. Анатолий Гриценко : Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007). Виталий Куприй : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Ольга Богомолец : Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей. Геннадий Балашов : Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10". Александр Шевченко : Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Роман Насиров : Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде. Юрий Бойко : Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы). Юлия Тимошенко : Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз. Олег Ляшко : Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии". Александр Вилкул : Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов). Аркадий Корнацкий : Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель. Александр Мороз : Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах. Илья Кива : Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины". Руслан Кошулинский : Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов. Александр Данилюк : Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года. Сергей Тарута : Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации. Владимир Зеленский : Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95". Инна Богословская : Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов. Игорь Смешко : Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах). Николай Габер : Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины". Юрий Деревянко : Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины. Роман Бессмертный : Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств. Виктор Бондарь : Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы). Руслан Рыгованов : Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт". Сергей Носенко : Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина". Виктор Кривенко : Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины". Андрей Новак : Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины. Василий Журавлев : Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя. Юрий Тимошенко : Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. Петр Порошенко : Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх. Юрий Кармазин : Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества. Юлия Литвиненко : Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ". Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа". Владимир Петров : Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом. Александр Соловьев : Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Напомним, в голосовании могут принять участие граждане страны, которые были внесены в список избирателей по месту прописки. Подробнее читайте в нашем материале Выборы президента Украины 2019: как голосовать без прописки. Также граждане Украины могут проголосовать не в своем городе.