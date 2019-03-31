Епифаний проголосовал на выборах и рассказал о "своем кандидате"

Отдал свой голос на выборах президента Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

При этом глава ПЦУ подчеркнул, что быстро выбрал "своего кандидата". Он также призвал украинцев исполнить гражданский долг и голосовать по совести.

Епифаний надеется, что будущий глава государства должен придерживаться европейского курса, которым страна идет сейчас, передает Прямой.

"Призываю сегодня сделать свой выбор. Исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок и согласно своей совести, согласно здравому смыслу и своим мировоззренческим убеждениям сделать выбор, выбрать того, кого они считают достойным, чтобы он в течение следующих пяти лет был главой нашего государства " – добавил Епифаний.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили о том, что до завершения избирательного процесса в храмах Православной церкви Украины будут возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах главы государства.