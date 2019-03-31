Епифаний проголосовал на выборах и рассказал о "своем кандидате"

31 марта 2019, 16:15

Митрополит Епифаний призвал всех сделать свой выбор.

  • Митрополит Епифаний проголосовал на выборах-2019 pomisna.info
  • Митрополит Епифаний проголосовал на выборах-2019 pomisna.info
  • Митрополит Епифаний проголосовал на выборах-2019 pomisna.info
  • Митрополит Епифаний проголосовал на выборах-2019 pomisna.info
  • Митрополит Епифаний проголосовал на выборах-2019 pomisna.info
  • Митрополит Епифаний проголосовал на выборах-2019 pomisna.info

Отдал свой голос на выборах президента Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

При этом глава ПЦУ подчеркнул, что быстро выбрал "своего кандидата". Он также призвал украинцев исполнить гражданский долг и голосовать по совести.

Епифаний надеется, что будущий глава государства должен придерживаться европейского курса, которым страна идет сейчас, передает Прямой.

"Призываю сегодня сделать свой выбор. Исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок и согласно своей совести, согласно здравому смыслу и своим мировоззренческим убеждениям сделать выбор, выбрать того, кого они считают достойным, чтобы он в течение следующих пяти лет был главой нашего государства " – добавил Епифаний.

Напомним, ранее в ПЦУ заявили о том, что до завершения избирательного процесса в храмах Православной церкви Украины будут возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах главы государства.

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.

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выборы-2019 Митрополит Епифаний ПЦУ
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