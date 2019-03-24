У Епифания решили возносить молитву за выборы и припугнули кандидатов карой Божьей

Митрополит Епифаний

До завершения избирательного процесса в храмах Православной церкви Украины будут возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах главы государства.

Также будут молиться за мир и единство в Украине, сообщает пресс-служба ПЦУ.

По благословению митрополита Киевского и всея Украины Епифания, молитву будут произносить на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна "в связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний".

Отмечается, что 24 и 31 марта в храмах ПЦУ после богослужения будут зачитывать Обращение Священного Синода ПЦУ по поводу выборов президента Украины, в котором избирателей призовут "помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор".

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"Оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед главой государства задачами", - призывают в Синоде.

"... Обман или подкуп избирателей, предоставление им заведомо невыполнимых обещаний, фальсификация итогов голосования является проявлением лжи, которая является нарушением заповедей Божиих. Поэтому мы призываем кандидатов в президенты и всех участников избирательного процесса помнить об ответственности", - добавили в Синоде ПЦУ.

Напомним, ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал, что написанный Константинополем устав ПЦУ его не устраивает.