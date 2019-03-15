Константинополь не обидится: Филарет захотел изменить устав ПЦУ

15 марта 2019, 19:33

По его мнению, самое главное – увеличить количество постоянных членов Синода.

Филарет
Филарет не доволен уставом ПЦУ / Reuters

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассказал, что написанный Константинополем устав ПЦУ его не устраивает.

"Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский Устав, который должны утвердить на Поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва Собора УПЦ, на котором надо принять Устав нашей церкви", – цитирует Главком Филарета.

По его мнению, самое главное – увеличить количество постоянных членов Синода: "Нужно не три, как сейчас, а больше, где-то 12. Для других останется возможность поочередно быть временными членами Синода. Постоянными членами Синода должны быть авторитетные архиереи из разных регионов, чтобы вся Украина была представлена в Синоде постоянными членами, то есть так, как у нас до этого было в Киевском патриархате".

При этом патриарх уверен, что Константинополь из-за нового устава на ПЦУ не обидится.

"Они нам сказали так: пока принимайте этот Устав, который мы вам предлагаем, а когда получите томос, вы автокефальная церковь и вы принимайте такой Устав, который нужен вам. Мы действуем законно, не против Вселенского патриархата", – уверен Филарет.

Ранее Синод ПЦУ принял решение по Филарету. Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей города Киева.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

3 февраля в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

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