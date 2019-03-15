"Будем праздновать": Филарет заявил о скорой победе над Россией

Патриарх Филарет убежден, что победа над Россией не за горами / УНИАН

Патриарх Православной церкви Украины Филарет во время заседания Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума Трансформация Украины заявил, что Украина создала мощную боеспособную армию и вскоре будет праздновать победу на Российской Федерацией.

"За время войны мы создали боеспособную армию. Сегодняшняя украинская армия – это не армия 2014 года. Она показала свою боеспособность, и мы верим и убеждены, что вскоре будем праздновать победу над агрессором – Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, не любой мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве, в неволе не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу", - цитирует патриарха 24 канал.

По словам Филарета, добровольцы спасли Украину и если бы не их мужество, то президент России Владимир Путин сегодня был бы в Киеве.

Патриарх добавил, что жертвами и преданностью добровольческие войска доказали истинную любовь к государству. Он напомнил, что в начале конфликта солдаты рисковали собой, не имея необходимого оружия и военной формы.

Напомним, боец Азова рассказал о встрече с Порошенко на фронте, которая состоялась в День добровольца.