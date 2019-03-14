"Оружие не прятали": боец Азова рассказал о встрече Порошенко на фронте

14 марта 2019, 20:55

Глава государства в напряженной обстановке поговорил с бойцами полка.

Петр Порошенко
Петр Порошенко приехал в Азов поговорить, но искренне на вопросы так и не ответил / Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко на фоне протестов в ряде городов Украины, организованных Нацкорпусом, приехал в прифронтовую зону ООС, чтобы встретиться с бойцами полка Азов.

"Нужно отдать должное, П. ( Петр Порошенко - ред.) не из пугливых: оружие в оружейку не сдавали, патроны и магазины не забирали. То есть при желании можно было, ну то, о чем вы подумали. Опять отдаю должное, был живой разговор. Я ожидал что Порошенко выдаст стандартную речь и поедет, но нет, выслушал довольно острые вопросы, в том числе касательно и про Свинарчуков. Но ответы на них были скрипты, я уже это не раз слышал на видео его выступлений: заученные тезисы, искренности мало", - написал в Twitter боец полка Азов Денис Шеломиенко с позывным Леван.

Военнослужащий поделился впечатлениями от реакции Порошенко на информацию о якобы причастности главы МВД Арсена Авакова к руководству полком Азов.

Читайте также"Где отрубленные руки?": в Чернигове Порошенко встретили акцией протеста"На счет псов Авакова: Азов — не псы Авакова, не мои псы и не чьи-либо. Это воинское подразделение защищающее страну. Кто позволяет себе такие высказывания — работает на дискредитацию воинского подразделения защищающий страну", - написал Леван.

Боец рассказал, что встреча с главой государства в целом была весьма прохладной, поскольку Порошенко понимал накаленную атмосферу в Азове в связи с резонансом из-за хищений в оборонке.

"Встреча была холодной, он прекрасно понимал, что здесь не клуб его друзей. Нервничал, пару раз повышал голос. Как для меня, целью этого визита было закрепление политики "Разделяй и властвуй", чтобы сделать посты на тему: "Азов хорош и, НД и НК плохие". Посты порохоботов о его приезде, только это подтверждают. Ну и еще видимо была цель позлить Авакова, похоже в АП реально думают, что он влияет на Азов. Но это не так и никогда не было", - подытожил солдат.

Напомним, Порошенко пояснил свою поездку на линию разграничения на Донбассе необходимостью поздравить с Днем добровольца.

Ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".

Баннер провисел несколько часов, после чего промышленный альпинист его срезал.

Позднее на митинге Порошенко в Луцке полиция "задержала" свинью в подгузнике. Правоохранители оцепили Театральную площадь в центре города.

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Азов Петр Порошенко Арсен Аваков ООС
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