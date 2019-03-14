В Луцке срезали баннер с обращением к "ставшему президентом на крови" Порошенко

14 марта 2019, 12:25

Баннер провисел несколько часов.

Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН

Промышленные альпинисты срезали размещенный на 16-этажке в центре Луцка баннер с обращением к президенту Петру Порошенко.

Как сообщает местный портал Волынские новости, баннер со словами "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает" провисел несколько часов.

Ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.

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Волынь Петр Порошенко Луцк баннер выборы-2019
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