"Ты стал президентом на крови": в Луцке приготовили баннер для встречи Порошенко

Луцк приготовился к встрече президента / УНИАН

В центре Луцка на 16-этажном доме появился огромный баннер, адресованный президенту Петру Порошенко.

"Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает", - гласит текст сообщения. Об этом сообщает местное издание Волинські новини.

Отмечается, что баннер подготовлен главе государства, который планирует визит в Луцк.

/ Фото: Волинські новини

В СМИ отмечают, что солдаты 51-й отдельной механизированной бригады погибли в Волновахе, Иловайске и на Саур-Могиле. Некоторые бойцы были убиты на поле боя, другие умирали уже в больнице. Ответственность за преступления на себя взяли боевики ДНР.

После гибели солдат Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела по статьям террористический акт и служебная халатность. После трагедии под Волновахой полковника Яцкива отстранили от управления бригадой, фактически возложив вину за гибель бойцов на него. Однако очевидцы рассказывают, что комбриг, который сам попал с ранением в реанимацию, пытался уговорить высшее руководство перенести блокпост.

Также, по информации издания, 51-я ОМБР, которая одновременно воевала во всех четырех секторах АТО, в 2014 году имела самую низкую укомплектованность кадровым составом и была разделена на части. Известно, что бойцы бригады взяли в плен десять российских десантников, доказав всему миру факт агрессии РФ на Донбассе.

Напомним, к следствию по уголовному делу в отношении Иловайских событий передали документы, которые свидетельствуют о наличии приказа руководства Генерального штаба ВСУ и штаба АТО наступать на город.