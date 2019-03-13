Долой систему: В Луцке парни клеили искусственный пенис на машину копов - опубликованы фото

Полиция. Иллюстративное фото / УНИАН

Группа парней устроила в Луцке серию хулиганских выходок, связанных к прицепливанием на ветровые стекла транспортных средств резиновых фаллоимитаторов.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Волынской области на странице в Facebook. Согласно обнародованным ведомством данным, парни активно снимали свои выходки на видео. Однако, на свою беду, они решили обклеить автомобиль патрульной полиции. И вскорости были задержаны правоохранителями.

Одному из задержанных (тому, кто пытался приклеить фаллоимитатор на машину копов) недавно исполнился 21 год и у него ранее уже были проблем с законом. Сейчас ему грозит уголовная ответственность за хулиганство

С остальными участниками банды полицейские провели разговор. Им порекомендовали пройти осмотр у врачей-специалистов, чтобы избежать дальнейших проблем и отклонений в развитии.

Напомним, ранее в Киеве боец АТО угрожал полицейскому резиновым пенисом.