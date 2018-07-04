Чтобы не ходил "налево". Женщина отрезала пенис изменявшему ей мужу

В Бангкоке, столице Таиланда, 24-летняя девушка, узнав об изменах своего 40-летнего мужа, тридцатисантиметровым и остро заточенным ножом отрезала ему пенис.

Соответствующее сообщение было опубликовало британским таблоидом The Sun. Совершив экзекуцию, Каруна Санусан выкинула отрезанный "окаянный отросток" в окно спальни, оставив истошно вопящего супруга в крови.

Услышавшите вопли соседи вызвали патруль полиции. Правоохранители нашли пенис, положили его в коробку со льдом и передали врачам – чтобы те попробовали вернуть его на место. Однако медики потерпели неудачу — мужчина больше никогда не сможет использовать пенис по прямому назначению и останется "половым" инвалидом.

"Мы с мужем работаем вместе, продавая овощи в киоске. До нападения я заподозрила его в измене. Я всегда замечала, как он флиртует с другими женщинами, и понимала, к чему это всё ведёт. Потом я узнала, что он тайно спал с ними, и это меня разозлил", − заявила девушка на допросе в полиции.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Аргентине женщина отрезала мужское достоинство любовника садовыми ножницами.