Порошенко признал "объективное недовольство" украинцев его президентством

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

Об этом шла речь в ходе ежегодного послания Порошенко Верховной Раде.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

В своей речи Порошенко сосредоточился на описании "пермог", достигнутых в прошлом году, а также на "задачах и вызовах внутренней и внешней политики".

Ключевые темы выступления - экономика страны, курс на ЕС и НАТО, автокефалия УПЦ, органичение депутатской неприкосновенности и война России против Украины.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написал он в Twitter.

19 сентября документ вступил в силу 19 сентября. Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.