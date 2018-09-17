Киев пересмотрит все действующие договора с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.

"Нормативно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана... У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах... Мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и до так называемой "трешки Януковича", - цитирует Климкина РБК-Украина.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написал он в Twitter.