Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написал он в Twitter.

В конце августа Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" и поручил Министерству иностранных дел страны подготовить документы для разрыва договора.

"Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - сказал Порошенко.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, в свою очередь, что украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие соглашения до 30 сентября.

Договор был подписан бывшими президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. В 1998 году его ратифицировали Верховная Рада и Госдума, документ вступил в силу 1 апреля 1999 года. Соглашение было заключено на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией на тот же срок (было продлено в 2008-м).