Указ Порошенко о разрыве дружбы с Россией вступил в силу

УНИАН

Указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией опубликован в "Урядовом курьере", что означает вступление документа в силу.

Указ Порошенко подписал в понедельник, 17 сентября.

"Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - сообщил он.

О таком намерении президент заявлял в августе.

В свою очередь лава МИД Украины Павел Климкин пообещал, что украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие соглашения до 30 сентября.

Договор был подписан бывшими президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. В 1998 году его ратифицировали Верховная Рада и Госдума, документ вступил в силу 1 апреля 1999 года. Соглашение было заключено на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией на тот же срок (было продлено в 2008-м).