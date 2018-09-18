"Украина - слабая сторона": эксперт оценил ущерб Киева от разрыва договора о дружбе с РФ

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Официальному Киеву не стоит разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией именно сейчас, так как это может навредить самому Киеву.

Такое мнение высказал ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко в интервью "Апострофу".

"Украина является слабой стороной длительного асимметричного конфликта. Слабые стороны, как правило, в лучшем положении, когда более сильная сторона ограничена нормами, соглашениями и многосторонними обязательствами. Иными словами, отсутствие рамочного соглашения с Россией может нанести больший вред Украине. Такой политический пиар-ход может ослабить международное положение Украины по сравнению с Россией", - считает Капитоненко.

По его словам, агрессивная политика России в отношении Украины подорвала все ценности, которые положили начало двусторонним отношениям и тем самым сделали договор устаревшим.

"Однако на сегодняшний день существуют серьезные основания для того, чтобы Украина не спешила и не прекращала действие договора. Нарушенный договор был передан в международные суды и это поставило дополнительные дипломатические и политические издержки на Россию", - заключил эксперт.

Читайте также"Порошенко надел камуфляж главпатриота": что стоит за планами Киева о разрыве "дружбы" с РоссиейВ августе президент Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" и поручил Министерству иностранных дел страны подготовить документы для разрыва договора.

"Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - заявил Порошенко на встрече с руководителями украинских дипломатических представительств.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, в свою очередь, что украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие соглашения до 30 сентября.