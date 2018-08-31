"Порошенко надел камуфляж главпатриота": что стоит за планами Киева о разрыве "дружбы" с Россией

31 августа 2018, 07:12

Эксперты уверены, риторика президента связана "исключительно с его политическими мотивами и приближением выборов".

Граница Украина Россия
УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" и поручил Министерству иностранных дел страны подготовить документы для разрыва договора.

"Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", — заявил Порошенко во вторник, 28 августа, на встрече с руководителями украинских дипломатических представительств.

Читайте такжеУ Путина прокомментировали планы Киева денонсировать договор о дружбе с РоссиейГлава МИД Украины Павел Климкин сообщил, в свою очередь, что украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие соглашения до 30 сентября.

"Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никакого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией", - сказал Климкин.

Интересно, что мнение Порошенко и Ко резко изменилось всего за полгода. В январе первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что договор нужно не разрывать, а требовать от Москвы его исполнения. "Мы должны от России требовать его выполнять, а не разрывать, потому что в этом законе зафиксировано уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины", - сказал она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "неразумным" намерение Киева расторгнуть договор о дружбе с Москвой.

По его словам, на сегодня нет факторов, которые говорили бы о перспективе нормализации отношений Украины и России, которые находятся в "глубочайшем кризисе", но "было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран".

Впрочем, предложение расторгнуть договор высказывали и российские власти. В январе зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил частично денонсировать соглашение, в том числе из-за положения о взаимном признании границ.

С предложением разорвать договор в июне выступил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. По его мнению, ни одна его статья не соответствует нынешнему положению дел.

"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и  РФ": что это?

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве — это соглашение между Украиной и Россией, в котором закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Договор был подписан бывшими президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой в 1997 году. В 1998 году его ратифицировали Верховная Рада и Госдума, документ вступил в силу 1 апреля 1999 года.Соглашение было заключено на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией на тот же срок (было продлено в 2008-м). Если ни одна из сторон за шесть месяцев не заявляет о прекращении действия документа, то договор продлится на 10 лет — с 1 апреля 2019 года.

Всего в документе 41 статья, согласно которым стороны:

  • уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ;
  • обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории;
  • прилагают усилия к тому, чтобы урегулирование всех спорных проблем осуществлялось исключительно мирными средствами;
  • не позволят использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны;
  • развивают свои отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества, транспорта, таможни, культуры, СМИ, туризма, спорта и других сферах;
  • сотрудничают в области образования, науки и техники, поощряют обмен специалистами;
  • защищают права своих граждан, проживающих на территории другой страны;
  • сотрудничают в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и др.

Мнения

По словам дипломата, руководителя Фонда "Майдан иностранных дел" Богдана Яременко, риторика президента Петра Порошенко связана "исключительно с его политическими мотивами и приближением выборов".

"В целом, это простой и понятный ход в условиях войны, который должен последовать за разрывом дипломатических отношений с Россией как реакция на вооруженную агрессию против нашего государства. Но сейчас со стороны Порошенко - это всего лишь попытка имитации патриотизма и готовности оборонять Украину без реальных шагов в этом направлении", - сказал Яременко в комментарии "Главреду".

Читайте также"Выплата за заложников": эксперт объяснил, почему РФ оказалась крупнейшим инвестором УкраиныСогласен с ним и политолог Александр Кочетков: "Теперь президент Порошенко надумал, что на перевыборы он двинется в камуфляже главпатриота, и МИД немедленно прогнулся — мол, уже готовы и просто мечтаем разорвать украино-российский Договор! Но только Большой, а вся остальная система договоренностей, в частности, по совместному использованию Азовского моря, пускай пока действует, так что ли?"

Журналист Денис Казанский указывает на то, что договор не помешал России аннексировать Крым и развязать конфликт на Донбассе. "Конечно же, давно стоит выбросит на свалку истории всю эту подписанную макулатуру и впредь не повторять ошибок. Подписывать договора с Россией - только бумагу марать", — констатирует он.

Предлагая расторгнуть Большой договор с РФ, Порошенко четко дает понять, что не верит в то, что мир на украинскую землю может прийти при его президентстве, считает экс-директор информационного департамента МИД Украины Олег Волошин: "Вряд ли президент считает, что до выборов договор реально расторгнут, но надеется, что ура-патриотический электорат вдохновится одним намерением. Слишком многим в этой стране действительно нужен психотерапевт, поддерживающий грезы, а не государственные деятели, готовые объяснить суровую реальность".

Читайте также"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцевПо мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Порошенко продолжает имитировать "антироссийскость". Он считает, что глава государства идет на все, "лишь бы не зацепить интересы России".

"Во-первых, Договор о дружбе - это декларативный документ без конкретики. Во-вторых, он, по сути, перестал действовать с 2014-го года после аннексии Крыма и вмешательства России на Донбассе… Порошенко вновь намерен замылить глаза украинцев. Как и конституционными изменениями о пути в ЕС и НАТО. И под этой завесой выполнять задачи от хозяев. Ну, заодно и попиариться как "патриот", — говорит Корнейчук.

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Россия Украина Петр Порошенко Дмитрий Песков Павел Климкин
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