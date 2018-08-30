У Путина прокомментировали планы Киева денонсировать договор о дружбе с Россией

УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "неразумным" намерение Киева расторгнуть договор о дружбе с Москвой.

По словам Пескова, отношения между двумя странами сейчас такие, что их "трудно испортить еще больше", передает ТАСС.

Спикер Кремля считает, что на сегодня нет факторов, которые говорили бы о перспективе нормализации отношений Украины и России, которые находятся в "глубочайшем кризисе", но "было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран".

Вместе с тем МИД Украины уже подготовил пакет документов о денонсации договора.

"Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, мы ее отработали. В ближайшие дни мы пакет документов внесем", - заявил глава ведомства Павел Климкин.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия "Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" и поручил Министерству иностранных дел страны подготовить документы для разрыва договора.

"Мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - заявил Порошенко во вторник, 28 августа, на встрече с руководителями украинских дипломатических представительств.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, в свою очередь, что украинская сторона официально уведомит Россию о намерении прекратить действие соглашения до 30 сентября.

"Президент сегодня высказал позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никакого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией", - сказал Климкин.